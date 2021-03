Raúl y Claudia, de ‘La isla de las tentaciones’, han revelado que han roto su noviazgo pero siguen manteniendo una relación. Sandra Barneda se ha emocionado

En las hogueras finales de este miércoles vimos que Raúl y Claudia se marcharon juntos a pesar de las dudas de ella. 24 horas después, la pareja se ha reencontrado con Sandra Barneda y han revelado en qué punto está su relación. O su no relación. Han asegurado que no son novios pero que siguen viendo semanalmente. Fue una semana después de abandonar República Dominicana cuando decidieron poner punto y final a su noviazgo e incluso Claudia comenzó a conocer a Toni, su tentador, con quien mantuvo un affaire de un par de semanas. Pero, ¿qué ha pasado en su reencuentro que hasta Sandra Barneda casi llora?

Claudia habla de sus dudas tras abandonar ‘La isla de las tentaciones’

La joven ha sido la primera en hablar con Sandra Barneda: «Yo en el momento de la decisión tenía dudas . Hasta el último segundo que lo vi y al abrazarlo me sentí como en casa y por eso dije que sí. Pero cuando salimos me sentía desconectada de él emocionalmente y al final él me dejo. Era luchar contra una pared. Rompió porque sabía que yo no iba a dar el paso». A pesar de esto ha confesado que «somos exnovios que están bien juntos.. Los dos estamos muy bien cuando nos vemos nos sentimos como en casa y decidimos dejarnos llevar».

Raúl ha hablado de lo que significa Claudia para ella. Unas palabras que han emocionado y mucho a Sandra Barneda: «Ella es joven y quiere volar y y no se lo voy a quitar porque yo la quiero. Ella busca cosas que ahora mismo no le puedo dar… Yo soy el mismo simplón de hace cinco meses», ha dicho. Para la presentadora eso también es amor. «Yo tuve que dejarla estando enamorado». Raúl, con lágrimas en los ojos, y Claudia sin parar de llorar aseguraba que «me da pena. Yo también lo quiero mucho Tengo miedo en un futuro de perder al amor de mi vida pero tampoco quiero volver y que en un mes se acabe». Este testimonio ha emocionado y mucho a Barneda.

¿Qué pasó con Claudia y su tentador, Toni?

Claudia también ha hablado de su relación con Toni: «Él vino a Gran Canaria a vivir un tiempo… si después de que Raúl y yo rompiésemos. Estuvimos dos semanas liándonos y quedando y me empezó a venir recuerdos de Raúl y me sentía como que le estuviese poniendo los cuernos. Al final hablé con Toni que no quería seguir así más y prefería solo amistad».

Unas palabras que ha corroborado el propio tentador, quien ha asegurado que «ella me dijo que le debía un luto a Raúl y que se sentía mal con ella misma. Decidimos que era mejor parar lo que estábamos teniendo. Ella me decía que cuando estaba conmigo estaba perfecta pero que le debía un luto».