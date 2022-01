Después de la agitada hoguera de Nico y Gala, repleta de reproches y comentarios hirientes, hemos visto justo lo contrario. El reencuentro de Rosario y Álvaro ha estado cargado de emoción, que hasta incluso Sandra Barneda no ha podido evitar alguna que otra lágrima salir. «Me moría de ganas de estar aquí. De ver que va a pasar. Necesito ver a Álvaro ya. Ver que siento», ha comenzado diciendo la valenciana. Aunque su primer encuentro ha sido frío, ya que ni se han saludado, todo ha cambiado conforme iba pasando el tiempo.

«Me da asco», espetaba Álvaro al ver las imágenes de Rosario con Suso

A su llegada, Álvaro ha asegurado que se sentía muy decepcionado con Rosario: «Yo no entiendo porque el primer día al llegar a la vida, ya te estaba comiendo el cuello un tío», dice. «¿Y tú sabes que dijiste el primer día? Yo a mi novia le he puesto los cuernos cada vez que salía de fiesta. Así que aquí no te quiero ni contar. Día uno», le reprendía la que todavía era su pareja. «No te voy a mentir en que en algún momento me había olvidado de ti pero porque me he centrado en mí. Me había olvidado de mí», ha continuado diciendo ella.

El hecho de ver las imágenes no ha sido fácil, ya que ambos han sido infieles a su pareja. «Me da asco, pero asco, asco», decía Álvaro al ver a Rosario con otro chico. «Pues a mí no me da ningún asco porque he hecho lo que sentía. A mí lo que me ha pasado con Suso hacía mucho tiempo que no me pasaba. Es un chico con el que me siento muy cómoda. Entiendo que te duela verlo, lo entiendo, porque a mí también me duele verte», ha comenzado diciendo ella. «Pero tienes que entender que yo no soy la Rosario que entró. Yo aquí he antepuesto lo que yo quiero, lo que me merezco y lo que necesito a lo que tú quieras, te mereces y necesitas. ¿Eres consciente que me estás echando en cara lo que tú has hecho?», le decía Rosario. «Yo cuando llegue aquí pensaba que me iba a morir sino dormía con Álvaro, pero me di cuenta de que no», ha explicado.

El joven ha confesado seguir enamorado de su pareja

Tras este pequeño enfrentamiento, Álvaro ha tenido unas bonitas palabras para su pareja: de cuatro años: «Ella es la persona más importante de mi vida y yo sé que también le he fallado. Soy una persona que le cuesta abrirse mucho. Sí que he escuchado comentarios de que no le decía guapa. Ella sabe de sobra que para mí es la chica más guapa del mundo, que no hace falta que te lo diga 40.000 veces. Para mí lo eres. Solo con los ojos que te miro, lo tienes que saber. Para mí es difícil abrirme, lo sabes», dice.

Aunque las aguas se habían calmado, todo se ha vuelto turbio cuando han visto las imágenes del trío entre Rosana, Álvaro y Sabela: «¿Cómo tienes los cojones de decirme a mí que yo he hecho tal y cual? Eres un sinvergüenza. Te has retratado tú solo. Yo he dejado de sufrir por ti desde hace mucho tiempo. La has vivido al máximo. Es que me quedo muerta porque era lo último que eme esperaba ver en ‘La isla de las tentaciones’. Que se ha montado un trío», dice.

«Contigo he descubierto el amor», le decía él

Sin embargo, Álvaro se ha roto y Rosario no ha podido más que apoyarlo: «Yo me creo que tú me hayas querido mucho. Yo sé que tú me has querido mucho, como yo te he querido a ti porque sino no nos perdonamos todo lo que nos hemos perdonado. Hemos luchado mucho. Tú y yo nos hemos querido muchísimo. Y nos queremos, no tengo duda, pero lo hemos hecho tan tan tan mal, que nos lo hemos cargado nosotros solos. El amor al final no puede con todo porque sino hay respeto ni confianza», comenzaba diciendo ella sin terminar la frase, que se ha encargado de hacerlo él: «No hay nada. Eso también lo sé yo y lo comparto. Sé que nos hemos querido muchísimo y que eres la mujer más importante de mi vida y lo vas a ser siempre. Contigo he descubierto el amor. Para mí el verte aquí ahora mismo me está partiendo el alma. Pero sí que es verdad que nosotros solos nos hemos cargado la relación.», respondía él

Álvaro ha mostrado sus sentimientos hacia ella casi en la totalidad de la hoguera, lo que ha emocionado en repetidas ocasiones a Sandra Barneda: «Sé que es muy duro decir esto pero yo no sé si voy a encontrar una persona igual que ella. Ella lo ha dado todo por mí. Eso lo sé. Sinceramente Sandra si hubiera un botón de reset yo me iría a mi casa con ella, aún sabiendo lo que ha pasado aquí. Tengo sentimiento de que la quiero. Quiero luchar por ella porque es lo que siento pero lo que veo no es así. No sé».

Sandra Barneda, visiblemente emocionada, en los momentos más tiernos de la pareja

La presentadora ha querido saber si Rosario le quiere, a lo que ella ha respondido: «A Álvaro yo lo quiero muchísimo, pero aquí yo he aprendido a quererme a mí». Por su parte, él respondía a la misma pregunta: «¿Te digo si a Rosario la quiero? Si es que me está partiendo todo. Como te he dicho antes yo a Rosario no la quiero, yo la amo». «Para mí tú vas a ser la mujer de mi vida. No es fácil decirte esto pero yo te sigo amando», continuaba diciendo él.

Ambos han intercambiado palabras de cariño: «Yo siento que te quiero con locura, como el primer día. Y yo vine aquí con la idea de salir contigo y de pedirte que nos casáramos pero he llegado aquí y ahora mismo lo que siento es que necesito que me valoren y tú no lo has sabido hacer», le decía Rosario. Sin embargo, Sandra Barneda tenía preparada la pregunta final. «Te quieres marchar solo, con tu pareja o con un nuevo amor». Os desvelamos las respuestas.

Rosario se marcha con Miguel de ‘La isla de las tentaciones’

El primero en responder ha sido él: «Sé que aquí no ha sido fácil. Quiero irme solo». Por su parte, Rosario: «He decidido que no voy a reprimir nada. Aquí he conocido a una persona que ha marcado un antes y un después y no voy a frenar algo que siento. Me quiero ir con Suso. Obviamente yo por Suso no estoy enamorada pero me hace feliz, me siento bien y me siento cómoda». Tras esto, Suso ha llegado a la hoguera y no ha dudado ni un momento: «Sandra yo siendo cien por cien sincero yo no puedo irme sin ella».