Este martes fue una jornada especial para Telecinco y es que la maquinaria estaba preparada para que el homenaje a Rocío Jurado fuese un acontecimiento de gran impacto emocional. Así fue al menos para los presentes, pero parece que también supuso la propuesta televisiva más atractiva para el público que se conformaba con recordar a la “más grande” desde sus hogares en la tarde de este martes 14 de diciembre. ‘Sálvame’ se llevó el oro una vez más gracias a asociarse con Rocío Carrasco, que ha demostrado una vez más ser el caballo ganador de la cadena, a pesar de las críticas que han recibido por alargar demasiado lo que al final resultó ser meramente abrir un cajón para mostrar algunos vestidos que llevó la cantante en momentos clave de su carrera. Unos vestidos que, por cierto, ya se han mostrado al público en el musical de Rocío Carrasco y que da vida Anabel Dueñas. No importó y ‘El último viaje de Rocío’ anotó un 17,9% de share con 1.760.000 espectadores pegados frente a sus televisores.

Telecinco fue la opción más atractiva para la audiencia de la tarde de los martes, logrando recuperar unos datos muy favorables que demuestran que Rocío Carrasco sigue vendiendo. ‘El último viaje de Rocío’ se impuso con el liderazgo de su franja de emisión y es que la competencia tan solo pudo resistir con dignidad ante lo que se vendió como un programa que hacía historia. Antena 3 fue la segunda opción predilecta para los telespectadores con nuevas emisiones de sus series de éxito: ‘Amar es para siempre’, que anotó un 11,5% de share, y después ‘Tierra Amarga’, que logró alcanzar un 14,5% de cuota de pantalla, lo que supone un 0,8% por encima del martes pasado, por lo que Rocío Carrasco no llegó a hacerle sombra en este sentido, aunque se llevase el oro para Mediaset.

La tercera opción del público para la tarde del martes en el que ‘Sálvame’ rindió homenaje a Rocío Jurado fue TVE con nuevas remesas de ‘Dos vidas’, la serie en la que trabaja como actriz Gloria Camila y que ya ha anunciado su cancelación ante los bajos datos de audiencia. Este martes se conformó con un 5,7% de share, creciendo después con ‘Servir y proteger’ hasta el 6,4% de cuota de pantalla. La Sexta, en cuarta posición, anotó un 6,2% de share tanto en ‘Zapeando’ como después en ‘Más vale tarde’.

¿Quién ganó la guerra de audiencias por la noche?

El liderazgo del prime time se lo ha llevado también Telecinco con ‘Secret Story’, donde se desvelaba, entre otros entuertos y conflictos, quién era salvado de la expulsión y se convertía directamente en tercer finalista del concurso. Los ganadores fueron los Gemeliers, pero el mejor premio se lo llevó la cadena al comprobar que la gala fue seguida por un 15% de share, lo que se traduce en 1.482.000 espectadores. Cabe destacarse que subió medio punto porcentual respecto al martes anterior, por lo que se puede decir que la resaca de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’ llevó al triunfo al resto de la parrilla.

Algo que se ha hecho especialmente evidente en el programa que lo sucedió, el de Sonsoles Ónega, ‘Ya son las ocho. El arrastre de los buenos datos de ‘Sálvame’, que este martes pasó a llamarse ‘El último viaje de Rocío’, ayudó a que el programa vespertino de Sonsoles brillase como nunca antes, anotando máximo de audiencia desde su nacimiento, situando su record en el 15% de share. Pero no todo el mérito es de ‘Sálvame’ y es que en el plató de ‘Ya son las ocho’ aguardaban Gloria Camila y Rosa Benito para dar su opinión tras el homenaje a Rocío Carrasco, responder a Rocío Carrasco en los puntos que consideran que ha errado y, de paso, poner en su sitio a Joaquín Prat por acusarles de no acudir al especial por no llegar a un acuerdo económico.