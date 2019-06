14 Chelo García Cortes, ajena a la polémica en ‘Supervivientes’

«Le he contado a Marta lo de Mila porque no me fío de ella, y no quiero que Marta se lleve una sorpresa», éstas fueron las palabras de la ahora ‘Superviviente’ que han hecho que Mila Ximénez se revuelva contra la que ella consideraba su amiga, no sólo por desconfiar de ella, sino porque este préstamo le llevó a la propia Mila, a tener problemas con su banco.