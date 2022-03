Aunque las redes quieran afirmar lo contrario, no: ‘Sálvame‘ no ocultó a los espectadores la famosa «Operación Deluxe». Esta operación policial ha implicado a Gustavo González en el espionaje de ciertos personajes conocidos, haciendo uso de un amigo que pertenece a la Policía Nacional para obtener información. Según LOC, La Fábrica de la Tele y algunos trabajadores estarían implicados, pero la productora ha desmentido dicha información con un comunicado lanzado a través de redes sociales.

Como se afirma anteriormente, este hecho no se ha escondido a los seguidores del programa de las tardes de Telecinco. Si nos trasladamos a la emisión del 24 de octubre de 2018, el formato trató este tema tanto en el programa ‘Sálvame Limón’ como en ‘Sálvame Naranja’, haciéndose eco de la información de una conocida revista del corazón.

Así informó ‘Sálvame’ de la operación policial

El vídeo que abordaba dicho tema, iniciaba afirmando que «una investigación de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha acabado salpicando a Gustavo González. El periodista tenía como fuente de información a un policía detenido en una operación policial que aún está en curso. Durante las pesquisas, apareció el nombre de Gustavo. De ahí que la policía investigue su grado de implicación en el caso».

La redactora del programa explicaba a continuación que «el fotógrafo fue detenido, puesto a disposición judicial y tras ser interrogado, fue puesto en libertad. La policía ha registrado su domicilio actual y sus residencias anteriores en busca de pistas que den luz a su investigación. El caso está en fase de instrucción. De ahí que María Lapiedra, que fue testigo de la detención de su pareja, declarara el pasado 18 de octubre en los juzgados de Plaza de Castilla. […] Pero no solo María Lapiedra se ha visto involucrada en la investigación. También la exmujer de Gustavo ha tenido que colaborar con la policía, facilitándoles todos los ordenadores y dispositivos electrónicos de la familia para su posterior análisis«.

Gustavo González negó haber cometido actos delictivos

Tras la finalización del vídeo era Gustavo González quien tomaba la palabra, afirmando que «no he tenido miedo en ningún momento. Preocupación sí. Este es el conflicto eterno entre el derecho a la información y otros derechos. […] Yo estoy convencido que no hay nada irregular, pero hay que respetar la investigación de la policía y la judicial«. A esto, el colaborador añadía que «esto es una desproporción, que yo decía ‘no puedo entender este dispendio’. Tratan de demostrar algo indemostrable, porque no ha existido«.

El colaborador termina diciendo que «en la detención a mí me imputan Revelación de Secretos. Yo tengo muchas fuentes, y ellos se focalizan en un amigo que, efectivamente, forma parte del Cuerpo de Seguridad del Estado. Ellos consideran que hay que realizar una investigación, para ver dónde llega esa relación y el grado de implicación».

