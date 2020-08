«Estoy encantada, feliz. Efrén no puede ser más guapo», ha afirmado ilusionada la colaboradora.

Marta López se convirtió en la protagonista inesperada de la cuarentena gracias al ‘Merlos Place’. La colaboradora descubrió que su entonces pareja, Alfonso Merlos, mantenía una relación con una reportera de Mediaset, Alexia Rivas. Una sonada pillada que terminó con su noviazgo de la forma más insospechada. Con la llegada del verano, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha vuelto a confiar de nuevo en el amor, esta vez con un conocido personaje televisivo.

Su nueva conquista es nada menos que Efrén Reyero, segundo tronista masculino de ‘Mujeres Hombres y Viceversa’. El atractivo malagueño, que ahora tiene 37 años, se convirtió en una de las estrellas del concurso en 2008. Ambos han sido vistos en actitud muy cariñosa en la localidad de Vélez-Málaga. Sin poder contener la sonrisa nerviosa, Marta ha confesado que son amigos desde hace doce años. «Estoy encantada, feliz. Efrén no puede ser más guapo, de verdad», ha afirmado.

La última semana ha sido clave en su relación y en lo que parece un incipiente noviazgo: «He estado toda la semana en Málaga con él. Lo que pase o no pase os lo diré», ha reconocido en ‘Sálvame’. No ha confirmado el romance, pero ha señalado que si la relación prospera no tendrá reparos en contarlo públicamente: «Si de aquí sale una historia de amor, os lo diré la primera».

«Evidentemente hay algo, pero no sé ponerle nombre y no sé lo que hay. Si dentro de un mes no hay nada y yo estoy soltera y dentro de cuatro meses me ven con otro me da vergüenza por mis hijos», ha explicado. Concluía indicando su único deseo después de un anterior romance que concluyó en escándalo: «Lo único que le pido a Efrén es que sea como ha sido este fin de semana, no le pido nada más».

Por su parte, el malagueño también se ha pronunciado y lo ha hecho a través de un mensaje que ha enviado a Antonio David Flores donde ha confirmado estar ilusionado junto a una mujer a la que admira. «Ahora mismo es cierto que hay algo mucho más bonito, más intenso, algo real y estoy bastante feliz a su lado. Es una mujer increíble en todos los aspectos y como persona me tiene loco».

Un escándalo viral

El anterior romance de Marta López con Alfonso Merlos se convirtió en el auténtico culebrón de la cuarentena. El vídeo que hizo arder las redes sociales se produjo en el canal ‘El Estado de Alarma’ donde se veía a una chica paseando mientras el periodista mantenía una videoconferencia en su hogar. En pocas horas, la noticia era la más comentada por los usuarios de las plataformas digitales y la historia estuvo en boca de todos.