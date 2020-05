Rudy Fernández ha revelado en ‘El Hormiguero’ qué cosas lleva peor de su mujer, Helen Lindes. El jugador de baloncesto ha charlado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. En su charla a través de videoconferencia ha hablado de su regreso a los entrenamientos y ha contado qué no aguanta muy bien de su pareja.

El jugador del Real Madrid ha revelado que la semana que viene retomará el trabajo con el equipo blanco. «El viernes si todo va bien empezamos los tests y el lunes empezamos a entrenar de forma individual. Después de estar dos meses en casa tedremos que hacer una mini-pretemporada para ponernos en forma lo más rápido posible».

El deportista habla de los dos hijos que tiene con la modelo

El deportista ha contado a Motos que su hijo mayor, Alan, nacido en 2016, es un auténtico terremoto. «Este pelirrojo explosivo no sé de dónde saca la energía, pero no se cansa. Todavía está dando vueltas. Empezó a caminar a los nueve meses«, decía. De su hija Aura, que «el lunes cumple un añito», ha revelado que despierta en él un gran instinto de protección: «Con Alan le dejaba que se diera tortazos. Pero con Aura, que es la pequeñita, me cuesta un poco más».

«No puedo con los ‘tik tok’ de mi mujer»

Sobre su mujer, Rudy ha confesado que una de las cosas que no lleva bien de ella es su afición por los «tik tok». «Mi mujer me va a matar, pero es que no puedo con los tik toks con mi mujer. Lo quiere hacer tan perfecto… pero no doy más de mí». Los colaboradores del programa de Antena 2 bromeaban: «Es una coreografía que ni Michael Jackson».

«Le digo que cojo una pelota y la tengo que meter en una canasta y ya está», añadía el jugador de basket. Y es que la que fuera Miss España en el año 200 se toma muy en serio los videos que comparte en sus redes sociales. «Me dice: mañana tenemos que hacer este gesto porque está sucio y tenemos que hacerlo bien. Yo le digo: ¡De qué me estás hablando!».