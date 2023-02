Rosario Mohedano reacciona al nuevo código ético de Mediaset

Hace apenas dos días conocíamos el giro que ha dado Mediaset en lo relativo a los contenidos de la mayoría de sus programas de éxito. La cúpula de la cadena ha impulsado una nueva norma que se deberán cumplir a rajatabla en todos los platós. La última consiste en la creación de un nuevo código ético para los trabajadores de la empresa audiovisual. Esta impone, entre otras medidas, que no se hable de una larga lista de famosos, entre los que figura el nombre de Rosario Mohedano. La hija de Rosa Benito, que lleva años enfrentada en los tribunales a 'Sálvame', ha reaccionado ahora a las tajantes medidas que le afectan de manera directa. Acaban de mandarme el código ético de Mediaset", dice en su perfil de Twitter, "y tengo que decir que ya era hora que me hicieran caso y cambiaran todo lo que llevo denunciando públicamente y en privado.Delitos y praxis delictivas realizadas desde hace ya más de 9 años".

Alessandro Salem, nuevo consejero delegado, ha sido el encargado de elaborar una lista de 'vetados' en Mediaset que para Chayo resulta un verdadero bálsamo. Lleva mucho tiempo batallando en los juzgados para que La Fábrica de la Tele deje de hablar de ella. Ahora ha conseguido que dejen de mencionarla. Tal y como recoge el escrito hecho público a los trabajadores de Mediaset, no se tolerará ningún incumplimiento y que afectará a "todos los empleados, colaboradores, clientes y resto de terceros que mantengan relaciones profesionales con Mediaset".

El nuevo Código Ético por el que se regirá todo Mediaset España advierte de que se aparte un total de 13 nombres de Mediaset. Estos son: Rocío Carrasco, José Ortega Cano, Marta Riesco, Bárbara Rey, Olga Moreno, Antonio David Flores y Rocío Flores, entre otros nombres.

El documento que Mediaset ya ha hecho llegar a todos los empleados internos y externos mantiene los apartados del anterior Código Ético aprobado el 15 de diciembre de 2011, pero añade uno nuevo que marca el nuevo rumbo que desea tomar a partir de ahora tras la marcha de Paolo Vasile. Se trata de la histórica decisión de apartar a 13 de los personajes que durante años han dado más contenido a Telecinco.

Cabe destacar que el punto 'Principios rectores en programas de entretenimiento' es un epígrafe que no ha existido durante los 12 años que la ética del grupo se regía por el anterior código. Según ordena este apartado, los discursos sobre política o ideologías -práctica bastante frecuente en 'Sálvame'-, no podrán tener lugar nuevamente. Asimismo, se ha puesto fin a los abandonos de plató: ya no se podrá salir huyendo de un directo ni atacar a otros programas de la cadena.

La última vez que Rosario Mohedano tuvo un cara a cara con el universo 'Sálvame' fue en junio de 2022. Ese día, la cantante y su marido, Andrés Fernández, acudieron a los juzgados de Plaza Castilla por la 'Operación Deluxe' tras la filtración de información confidencial sobre ellos y otros famosos de nuestro país. Los dos declararon ante el juez y se reencontraron con trabajadores de La Fábrica de la Tele. "La ‘Operación Deluxe’ llega porque esta gente ha seguido haciendo lo que yo en su día denuncié. Se sentían impunes", detallaba la artista poco antes de declarar ante un magistrado. "Por fin, después de tantos años, llega este juicio. La Justicia es lenta, pero llega. Acabarán en la cárcel, que es donde tienen que estar este tipo de personas. Van a salir condenados". Un parecer muy similar al de Rosario, que públicamente ha pedido justicia para ellos y el resto de damnificados: "Queremos justicia para que nadie vuelva a sufrir lo que nosotros hemos sufrido porque a una cadena le interesaba anularnos profesional y personalmente, ganando con la publicidad y audiencias mucho dinero".