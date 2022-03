Rosa López es la próxima invitada de ‘Lo de Évole’. El próximo domingo, la cantante conversará con el periodista Jordi Évole sobre diversos asuntos. Entre ellos, su paso triunfal por la primera edición de ‘Operación Triunfo’, donde quedó ganadora y logró fama a nivel nacional, su carrera musical o los problemas a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su trayectoria. Uno de ellos han sido el disgusto que se ha llevado con la Agencia Tributaria.

«Teníamos un gestor y él me dijo que había un problema con Hacienda porque no había justificado 80 millones de pesetas», ha confesado en el programa de La Sexta. “Lo que pasa que un artista tiene que decir que todo va perfecto y que económicamente le va perfecto y no es así». La cantante se ha sincerado como nunca y ha compartido importantes reflexiones sobre su larga carrera musical.

Rosa López analiza su paso por ‘OT’: «¿Gané por pena? Venga, que tiene que ganar, pobrecita»

Cuando han pasado 20 años desde que que se emitiera el ‘OT 1’, la artista tiene claro que en su victoria mucho tuvo que ver la imagen que el público tenía de ella. Cuando entró en el concurso era una adolescente que apenas sabía desenvolverse en público o encima de los escenarios. Natural de un pequeño pueblo de Granada, Rosa estaba a años luz del savoir faire de dos grandes estrellas de aquella edición: David Bisbal y Chenoa, dos de los grandes favoritos, y que ya tenían a sus espaldas un nada desdeñable recorrido como cantantes. «Tenía poca experiencia, poca cultura, o insuficiente. La suficiente para estar en mi casa, pero para esa nueva vida que me tocó era insuficiente», contaba recientemente en una entrevista con ‘El País’.

“¿Gané por pena? Vamos a votarla, venga que tiene que ganar, pobrecita porque ¿cómo va a ser que yo vaya a ganar el programa?”, se pregunta. Tiene que ganar porque pobrecita… «Me preguntaron que a qué estaba dispuesta para entrar en el programa. Creía que ‘perder peso’ era lo que querían escuchar… Si fuera más delgadita, con los dientes derechos, sin gafas, hablando mejor». Por su parte, Jordi Évole ha contado cómo recuerda el fenómeno de Rosa López, conocida en su día como ‘Rosa de España’: «Nos enamoramos de una cosa que luego lo que hicimos fue transformarla».

Vídeo: LaSexta

Las declaraciones de Rosa López, que se pueden ver en el avance de ‘Lo de Évole’, prometen atrapar a la audiencia del programa. Y es que recientemente, la andaluza ha confesado que cuenta con una comunidad privada en Facebook de fans que pagan 4,99 euros y a los que esta muy agradecida, porque ahora la ayudan a afrontar un momento complicado: “Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda”, reconoce. “Han hecho que tenga una promoción tremenda”.

«Todo el mundo quería llevarse tajada de mí, pero nadie empatizaba conmigo», ha confesado la cantante

“Me hubiera gustado sentir más empatía, todo el mundo quería llevarse tajada de mí, pero nadie empatizaba conmigo”, comenta Rosa López en su encuentro con Évole. Otro de los asuntos que tratarán en esta entrega será su imagen y los problemas que le ha provocado, como una baja autoestima que durante años ha procurado combatir. Aún le pesa que muchos la sigan viendo como la Rosa que entró en la Academia dos décadas atrás: «Lo que menos me gusta en esta vida es dar pena. Ni la doy, ni me pasa nada para darla, ni quiero darla. Es todo lo contrario. Soy una mujer fuerte, con 40 años tengo mucho más que contar, piso el suelo con más fuerza».

Pero en la vida de Rosa López no todo han sido dificultades, ni mucho menos. Aunque en los últimos tiempos, en especial a raíz del estallido de la pandemia, le ha faltado trabajo, en el terreno personal se siente dichosa. Y profundamente enamorada. Su pareja, Iñaki García, un policía con el que lleva saliendo más de un año, es su principal apoyo. Ella misma ha dicho que es una fortuna tenerlo en su vida: «Mi chico me apoya en todo, es la gran razón de que todo vaya tan bien. Es una suerte poder contar con él tanto a nivel emocional como laboral».

Te interesará saber...