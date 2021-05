La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha asegurado de forma rotunda que a día de hoy no se está cumpliendo la voluntad de Rocío Jurado.

El documental de Rocío Carrasco está causando estragos no solo en la sociedad española, también en aquellos que de alguna manera están involucrados en la historia que está compartiendo. El pasado miércoles, la hija de Rocío Jurado habló abiertamente sobre la apertura del testamento de su madre y cómo este supuso un antes y un después en su relación con el resto de su familia. Asimismo, la hija de Pedro Carrasco hacía pública la animadversión que Rocío Flores tenía hacia Rosa Benito hace unos años. Unos días después de la emisión del nuevo episodio, a la exmujer de Amador Mohedano le ha llegado el turno de réplica.

Una vez más, Rosa Benito ha desmentido a su sobrina, Rocío Carrasco, y ha hecho hincapié en que no es cierto que a raíz de la apertura del testamento, así como el reparto de la herencia, dejaran de tener relación con ella. «Hasta 2011 nosotros teníamos una relación y el testamento se abre como se ha dicho, al mes y algo de que Rocío ya no está con nosotros», explica. Sobre su presencia en el momento descrito, algo que la hija de La Más Grande reconoció el pasado miércoles que no entendía, ha insistido en que fue la albacea quién reúne a las personas que consideraba que tenían que estar presentes. «Yo me lo encuentro porque ya te digo que no tuve ni una naranja», asevera la colaboradora de ‘Ya es mediodía’.

De la misma forma, Rosa Benito aseguraba que en aquel momento se firmó unos papeles que no sabía «muy bien lo que estás firmando» y con rotundidad insiste en que a día de hoy no se está cumpliendo la voluntad de Rocío Jurado. «Ponen unas tasaciones tan altas que se van de las manos. Pero yo de esto no tengo ni idea. Solo te cuento lo que yo sé. Mi cuñado José Antonio lo tiene todo anotado y es gracias a él, que se lo miró todo y se miró las valoraciones», cuenta.

Sin rencores hacia Rocío Flores

«A raíz de la muerte mi madre, Rocío cuando ve a Rosa Benito en televisión la insulta y la decía: ‘Hija de puta, habla de tu vida no hables de la vida de mi madre, de mi padre y de mi abuela'», aseguraba Rocío Carrasco el pasado miércoles en su documental en referencia al cambio de actitud que experimentó Rocío Flores en su adolescencia. Ante esto, Rosa Benito ha explicado que se cree que la hija de Antonio David Flores le haya propiciado esos insultos puesto que ella ha hecho lo mismo con otras personas. «En el sofá de mi casa, delante de la tele, he dicho cosas más fuertes a mucha gente. Por ejemplo, he puesto verde al padre (Antonio David)», cuenta.

Sin embargo, insiste en restarle importancia al asunto puesto que el amor que siente hacia la joven y su hermano, David Flores, es más grande que eso. «Son dos niños que están descolocados total, entre lo que había en casa de la madre y lo que había donde el padre. Me duele que, después de tantos años, hay episodios que hay ahí, sí, pero ahora habrá que sentir a la otra parte. Esa niña tiene que estar más descolocada todavía, porque para hacerle daño al padre a quien se le está haciendo daño es a ella», asevera. De la misma manera, Rosa Benito insiste en que nunca ha entendido la relación que ha tenido su exmarido con el excolaborador de ‘Sálvame’ y hace hincapié en que ella nunca ha tenido relación con él.