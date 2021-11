Desde que se destapara que Rosa Benito nunca llegó a quemar sus alianzas de boda con Amador Mohedano, tal y como hizo creer a toda España en ‘Sálvame‘, a la colaboradora le han caído numerosas críticas. Una de las voces más duras con ella ha sido la de Alessandro Lequio, que la ha atizado desde su sillón en ‘El programa de Ana Rosa’.

Al rifirrafe entre ambos colaboradores comenzó cuando Benito puso el grito en el cielo a después de que en el magacín matinal emitieran unas imágenes suyas quemando las alianzas tras su ruptura con su exmarido. «Cuando se ha hablado de las alianzas, que se nota que vamos cortitos de noticias, no hice eso porque estaba cabreada, sino con dolor. Estaba como tu madre en muchos momentos de su vida», diría en alusión a Rocío Flores.

El italiano no tardaba en responder a sus declaraciones calificándola como una mujer «muy cortita» y haciendo referencia también a las últimas actuaciones públicas de la hija de Rosa, Rosario Mohedano. «En fin, habla de pena, pena debería darle su hija que en vez de ponerse la bata de cola como su tía está vendiendo braguitas en una web para adultos», espetaría en clara referencia a la cuenta que Chayo tiene en ‘OnlyFans‘.

Este cruce de críticas ha provocado que la que fuera cuñada de Rocío Jurado haya decidido pararle los pies de manera definitiva a su compañero de cadena. Este ha arremetido duramente con ella por falsear ante la audiencia la quema de sus alianzas «diciendo que estaba herida, pero estaba con Amador. el numerito con el soplete era una mentira a toda la audiencia».

Rosa Benito pide disculpas a Alessandro Lequio

«Me da pena que te has puesto así. Creía que tenías un humor más natural», ha arrancado diciendo la de Torrejón en ‘Ya son las ocho‘. «Me gusta ser mayor porque eso quiere decir que tengo vida. Con lo de cortita no sé a qué te refieres. Mido 1’70», decía.

«Si te he molestado te pido perdón. Si me tienes que decir algo, me lo dices a mí. Dime hija de la gran… Pero dímelo a mí… Si te has ofendido te pido perdón», insistía. «De cortita no tengo nada. Hasta tengo casi un 42 de pie. No quería ofenderte. Sabes perfectamente lo que siento cuando te veo por los pasillos», zanjaba.

«Métete conmigo, que yo tengo para defenderme. No te metas con las familias… los hijos duelen mucho», le ha recordado Benito a Lequio. Ha dejado claro que no se ha tomado a mal sus críticas por haber simulado que quemaba sus alianzas de boda en una hoguera: «No me sienta mal porque paso hace muchísimos años e incluso David Valldeperas reconoce que es él quien me anima… no me obliga».

«Yo no insulto a la gente», dice la ex de Amador Mohedano

«Me sientan mal que me insulten porque yo no insulto a la gente», puntualizaba. «¿Que digo que me da pena porque lo veo mayor? ¡Si eso no es malo! Dije eso por el tiempo que llevamos en la tele. Es una tontería». En su pequeño discurso al ex de Ana Obregón, la colaboradora reiteraba su petición de que el enfrentamiento les afecte solo a ellos. «Métete conmigo y deja a las familias, Alessandro Lequio».

Por último, desvelaba que la relación con su colega detrás de las cámaras sigue siendo como antes: «Que yo lo veo y él me saluda y yo lo saludo. Una cosa normal. La televisión es eso: espectáculo. Esto ya pasó. Hay que evolucionar en la vida. Es algo que ha quedado en el pasado».

Ha sido este martes cuando Alessandro Lequio compartía con los espectadores de ‘El programa de Ana Rosa’ su indignación ante la ‘estafa’ de Rosa Benito. El colaborador ha confesado claro que le molestó mucho descubrir que las alianzas que la ex de Amador Mohedano fundió en ‘Sálvame’ no fueron realmente las de su boda. Un asunto por el que se sintió engañado. «Yo sabía que Rosa era, entre otras cosas, una mentirosa que se viste por los pies y ahora me he dado cuenta de que es cortita«, ha lamentado.

El responsable de destapar la mentira’ de Rosa Benito ha sido David Valldeperas. El director de ‘Sálvame’ fue quien tuvo la idea original de hacer un pequeño espectáculo en su programa que sirviera como símbolo de la ruptura entre la entonces colaboradora y el padre de sus cuatro hijos.

La idea de quemar las alianzas en directo fue de David Valldeperas

“Rosa Benito había roto con Amador y ella había decidido emprender su vida en solitario. Yo le propuse que en el programa, donde tanto habíamos hablado de la ruptura, cerrase esa historia fundiendo sus alianzas matrimoniales en directo, haciendo poesía visual, una alegoría de todo lo que habíamos estado hablando”, ha explicado.

El periodista ha contado que Rosa se negó a fundir sus anillos de boda, por lo que le propuso un plan ‘B’: “Le dije que lo entendía y le propuse fundir otras alianzas que yo le conseguiría. Es lo que hicimos. Es el simbolismo. Al final da igual que fuesen las de ella o no. Claro que a mí me hubiese gustado que fueran las reales porque a mí me gusta hacer las cosas reales”.