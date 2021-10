El joven ha hablado con Elena Rodríguez, madre de la ganadora de ‘GH VIP’, y le ha explicado lo que le hubiera gustado decirle a su expareja en la llamada del pasado jueves.

La entrada de Adara Molinero a ‘Secret Story’ ha supuesto un auténtico huracán dentro de la casa más vigilada de la televisión. A lo largo de los últimos días, la ganadora de la última edición de ‘GH VIP’ ha sufrido un fuerte bajón al pensar en su último fracaso amoroso. La gota que colmaba el vaso llegaba el paso jueves después de que recibiera una importante llamada de Rodri Fuertes, quien la animaba a olvidarse de lo de fuera y centrarse en todas las aventuras que le esperaban en el concurso. Ahora, unos días después de hablar con él, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ reconocía que esperaba que le hubiera dicho «te quiero» y el joven se mostraba arrepentido por no decirle lo que le hubiera gustado.

Adara Molinero sigue dándole vueltas a la conversación que tuvo con Rodri Fuertes el pasado jueves. La joven asegura que se sentía agradecida por el gesto que había tenido su expareja, aunque confesaba que le había faltado que le dijera un «te quiero». Después de escuchar esto, Elena Rodríguez, la madre de la concursante de ‘Secret Story’, daba la cara por su hija y su exnovio y hacía hincapié en que cada uno tiene una forma diferente de expresar los sentimientos.

«Él luego me dijo: ‘Me ha faltado decirle que la quiero’, pero se quedó en eso, en lo de que la apoyaba. Él lo ha hecho con la mejor intención para que ella dejara de sentir pena», comentaba la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’ tras una conversación con Rodri Fuertes.

Este fin de semana, Rodri Fuertes compartía una fuerte reflexión en la que exponía cómo se siente tras la ruptura con Adara. «La vida nunca es justa, pero debes afrontar los golpes y seguir adelante. Aunque esta toma todas tus ilusiones y sueños debes seguir soñando. ¿Sabes por qué? Porque si no te ilusionas, porque si no sueñas, porque ni no ama, ¿qué clase de vida estarás viviendo? ¿Para qué quieres una vida si no la estás aprovechando? No se puede vivir con miedo toda la vida. La vida es así: te caes, te levantas y te vuelves a caer. Pero, si ni siquiera te mueves por temor a caerte, en realidad, ya estás hundido«, se puede leer.

Dentro de la casa de ‘Secret Story’, algunos de los concursantes no han dudado en mostrar su preocupación por Adara Molinero y le han recomendado a la joven que intente centrarse en el concurso y no darle importancia a lo que tiene fuera. Era Sandra Pica la que le instaba a su compañera a pensar más en ella y no en su expareja.

Adara Molinero habla abiertamente de su ruptura con Rodri Fuertes

Hace unos días, Adara Molinero se abría en canal con Cristina Porta y Luca Onestini y hablaba abiertamente de los motivos de su ruptura con Rodri Fuertes. «¿Te imaginas que salgo yo y Rodri ha conocido a alguien? Le echo de menos», confesaba la exazafata. Tras esto, la exgran hermana aseguraba que su expareja está obsesionado con su imagen y reconocía que él no estaba preparado para vivir juntos. La exazafata no está dispuesta a pasar página y solo el tiempo dirá si la joven volverá a darle una nueva oportunidad al amor.

El pasado jueves, la concursante iba un paso más allá y desvelaba que la razón principal de su ruptura fue que el joven no estaba preparado para tener un hijo. Ella quiere en un futuro tener otro hijo, sin embargo eso no entra en los planes de él. Por estos desacuerdos decidieron tomar caminos separados, por mucho que a los dos les duela esta decisión.

Estas palabras coinciden con las que antes le había dicho el propio Rodri a Jorge Javier Vázquez: «Es todo mucho más fácil que lo que puede decir la gente. Hay cosas en las que no nos entendemos. No es que no nos queramos. La cosa es mucho más sencilla: lo intentamos muchas veces, vimos que no salía pero eso no quita que no nos queramos mucho. Ha pasado muy poco tiempo y es duro», decía. Y añadía que «Nos lo dice mucha gente. Nosotros todo lo que hemos vivido ha sido muy intenso. Ha sido como una telenovela. Lo hemos intentado y al final vimos que nos hacíamos daño. No terminaba de llegar a donde queríamos. Cuesta pero es solo eso. No tiene más historia. A mi no me ha pasado esto en la vida».