Nadie puede permanecer ajeno al Día de la Mujer. Las famosas se unen este 8 de marzo a la lucha feminista, pero hay ocasiones en las que no está de más hacer un ejercicio de retrospección para ver cómo hace cuatro décadas, algunos rostros conocidos daban las primeras pinceladas en torno a esta lucha. Aunque pueda resultar sorprendente, Rocío Jurado fue una de las pioneras en este sentido y tenemos la prueba.

Corría el año 1980 y Jesús Hermida entrevistaba a ‘La más grande’ en su programa ‘De Cerca’. La chipionera era una avanzada a su época y se había atrevido a vestir con transparencias en una época en la que ese tipo de cosas todavía se miraban con recelo: “Me creó bastantes problemas. Pasé la censura, así que no podía pensar que se iba a formar este escándalo”, confesó por entonces.

A través de sus letras, Rocío Jurado lanzaba ciertos mensajes que a día de hoy serían perfectos para la lucha feminista: “Sé de mujeres que se han atrevido a plantear la situación a través de esta canción: ‘Oye, que tú lo que estás haciendo conmigo no es normal. Procura alegrarme la vida porque, de otra forma, me voy a tener que pensar en otra cosa, divorciarme y encontrar otro amor'”.

El presentador quiso ahondar más en este tema y así se explicaba la artista: “Ninguna cantante de otros años se ha atrevido a cantar cosas como Lo siento mi amor, ¿por qué? Lo siento mi amor siempre lo había dicho el hombre. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Tengo una señora maravillosa, que me va muy bien y me voy con ella’. Y se acabó. Pero una mujer que dijera eso… Una mujer nunca ha podido decir eso y en una mujer también ocurre porque somos seres humanos”.

A través de media hora de entrevista, Rocío Jurado deja clara su postura y su pensamiento, absolutamente revolucionario en un país que vivía sus primeros años de Transición tras el franquismo: “A través de estos temas, no creo que vaya a ser decisivo ni que vaya a crear un movimiento feminista en contra del hombre, porque no se trata nunca de ir en contra del hombre, se trata de igualar conceptos, situaciones”.

