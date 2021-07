En su primer día de trabajo como colaboradora, la hija de Rocío Jurado ha salido al paso de las declaraciones de su tía. También ha salido en defensa de su prima Chayo Mohedano: «Sí hablo con ella».

Este miércoles, Rocío Carrasco ha estrenado su nuevo puesto de trabajo en ‘Sálvame’. En su debut como colaboradora, la hoja de Rocío Jurado ha dado respuesta a todos los comentarios que han hecho personas de su entorno sobre su incorporación al espacio vespertino de Telecinco. Sin pelos en la lengua, ha contestado a las recientes declaraciones de su tía, Rosa Benito, quien se ha quejado del trato injusto que ha recibido su hija Chayo Mohedano, por parte de la dirección del programa.

«En ese programa la han estado machacando diariamente. No la han dejado ser como es ella, no la han dejado ser lo que ella ama en su vida. Es una artista muy grande y la han machacado constantemente. Eso no es humanidad», se ha quejado Benito en ‘Ya es mediodía‘. Sobre el fichaje de su sobrina, se ha quejado: «Aquí tenemos que trabajar todos. Ella tiene tres hijos y la han machacado durante años. Y riéndose, así que ya no les tengo miedo. Así que aquí a trabajar todos: Rosario Modehano, Rocío Carrasco y la madre que los parió».

«Yo con Chayo sí hablo»

La respuesta de Rocío Carrasco, que se ha producido nada más sentarse en el plató de ‘Sálvame’, ha sido tajante: «No tengo nada que decirle». Sin perder la calma aclaraba que ella mantiene contacto con su prima: «Yo con Chayo sí hablo». Asimismo, ha explicado que desconoce los motivos por los que su tía ha hablado de ella en un tono tan acalorado. «Te digo de verdad que es que no me… No he hablado de esto con ella, la verdad. Cuando hablo con ella no hablo ni de su madre, ni de su padre».

«Vamos, que te la bufa lo que diga Rosa Benito», le decía Kiko Hernández. «Sí, me la bufa lo que diga Rosa Benito, sí», respondía esta. «Que diga lo que le dé la gana. Que se espere a otoño. Es verdad que me da igual».

En lo que sí está de acuerdo con Rosa Benito es en la manera en la que ‘Sálvame’ ha tratado a su prima. «Cuando uno critica el trabajo de alguien de forma no constructiva. Un trabajo que es complicado, es muy duro. Y mucha gente depende de ella. Eso es injusto. Ellos han reconocido el error que cometieron en su día y lo han dicho», recordaba. Jorge Javier Vázquez apuntaba: «No hay una carrera organizada contra la carrera de Chayo Mohedano».

Rocío Carrasco defiende a su prima Rosario Mohedano: «Canta mejor que muchas personas reconocidas»

«Rosario es artista. Rosario canta y canta bien. Canta mejor que muchas personas que están reconocidas. Ella ha contado con muchos handicaps. Te puede gustar más, te puede gustar menos», sentenciaba Rocío Carrasco. Poco después respondía también a los comentarios de su amiga Terelu, quien ve con cierto recelo su labor ante las cámaras. Es una actitud que la madrileña comprende perfectamente: «Es la protección de alguien a quien quieres, simplemente».

Segura de la decisión que ha tomado, la hija de ‘la más grande’ tiene claro que ha accedido a ser colaboradora de ‘Sálvame’ porque tenía ganas de ponerse delante de los focos. «Antes estaba en mi casa sentada. No me da vértigo. Espero y deseo que la cosa vaya bien. No tengo ningún temor. Las cosas habrá que hacerlas bien», decía. Del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, ya no quiere hablar más: «La docuserie ya se ha hecho. Es algo que ha se ha podido explicar. Intentaré ayudar a quien pueda y a quien quiera. El que lo ha entendido, lo ha entendido. El que no, no lo ha entendido».

Cada miércoles veremos a Rocío Carrasco afrontar la labor de defensora de la audiencia, lo que le permitirá trasladar la queja de los espectadores y famosos sobre las noticias de actualidad que se dan en el programa. «Vamos a darle cabida a aquellos espectadores que son conocidos o famosos que se encuentran en situaciones parecidas a la mía y yo pongo mi teléfono a disposición para que me lo cuenten. Me pueden contar lo que quieran y yo lo transmitiré», ha contado. No oculta que está ilusionada ante este nuevo reto: «He venido al programa para escuchar que creo que es una cosa muy importante para escuchar, es defensora de la audiencia», admitía hace una semana.