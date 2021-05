«A este señor no se le ha juzgado. Todavía no está el caso cerrado. Estoy convencida de que se hará justicia», ha afirmado con rotundidad.

Rocío Carrasco continúa desgranando su verdad capítulo a capítulo. La docu-serie que protagoniza ha marcado un punto de inflexión tras dos décadas de silencio. En la nueva entrega, la hija de Rocío Jurado hablará en profundidad sobre Antonio David Flores con quien mantiene una dura contienda legal desde hace años. Además, no duda en señalar que podría acabar en la cárcel.

Un adelanto del episodio 11 que se ha emitido en ‘Sábado Deluxe’ en primicia. Rocío Carrasco se muestra tajante y asegura que sigue confiando en la justicia y que «Antonio David Flores podría ir a prisión». «Muchos juristas de este país me habían dicho que tenía la razón, pero nunca antes ha sucedido. No existe un precedente», cuenta.

La protagonista del documental recuerda que para que «uno sea absoluto tiene que haber sido juzgado. A este señor no se le ha juzgado. Todavía no está el caso cerrado. Estoy convencida de que se hará justicia. Él le dice al juez que es insolvente». Además, se hace un repaso de su trayectoria profesional como colaborador de distintos programas de televisión en los últimos años: «La mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraban sociedades de las que él ni pertenecía. Entonces decidimos ponerle esta querella».

Un nuevo episodio que seguro continuará dando mucho que hablar y que pone en el punto de mira a Antonio David Flores cuando la guerra judicial continúa candente. Recientemente salía a la luz que una jueza había ordenado investigar el patrimonio de Rocío Carrasco y ha llamado a su hijo, David Flores, a declarar. Todo con motivo del impago de la pensión de este.

Verónica Carabantes, la jueza del caso, ha solicitado que se realice una «consulta integral del patrimonio y vida laboral de la querellada Rocío Carrasco Mohedano». Esta podría arrojar luz sobre la cantidad percibida por su sonada docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, que protagoniza en Telecinco.

La resolución que se dictó el pasado 30 de abril, el mismo día que Rocío Carrasco volvió a los juzgados a declarar. Antonio David Flores ha iniciado esta nueva demanda y dice que su exmujer le debe 200 euros mensuales desde hace tres años en concepto de la pensión alimenticia ya que el joven es «dependiente económicamente». Una cantidad que se elevaría a 7.000 euros. El impago de pensiones está penado con hasta un año de cárcel y conlleva también una multa económica.

Por su parte, el ex Guardia Civil cuenta asimismo con una demanda por impago de la pensión. Y es que Rocío Carrasco también interpuso en su día una demanda solicitándola durante los años en los que sus hijos estuvieron a su cargo tras la ruptura del matrimonio en el año 2001. Una cantidad que en esta caso ascendería a 60.000 euros. Un juicio que aún está pendiente.