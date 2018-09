3 ¿Cuánta prensa te ha seguido este verano?

Sí, sí, eso también. A eso no me acostumbro. Tengo amigos que son paparazzi, pero no me acostumbro. No porque me incomode, porque yo tengo poco que contar más allá de mi familia, sino porque me asustan. Una vez me encontré a uno en la estación de Santa Justa detrás de un árbol, pero el hombre era más grueso que el árbol y yo lo veía pero no entendía lo que hacía. Y por mi cumpleaños, en mi casa me estaban esperando tres y yo: ‘pero oye, oye, que yo me hago la foto, tranquilos’. Y ya charlé con ellos y los chavales muy amables, pero claro su inercia es siempre buscarte la foto rápido para irse porque saben que te están incomodando. Pero, de momento, bien.Aunque bueno también es verdad que luego me he visto alguna postura en la playa que digo: ‘joé, que yo me he estado cuidando y ahora sentado así me sale barriguita’. (Risas)