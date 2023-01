Tiempo atrás, Risto Mejide dejó claro que nunca pisaría el plató de ‘Sálvame’. Su negativa a sentarse en el programa obligó en su día a que Jorge Javier Vázquez le entrevistara en los pasillos de Mediaset. «Me dijeron que no querías pisar el ‘Deluxe’ y tuve que hacer la entrevista en el pasillo, porque el primer mandamiento en televisión es ‘tragarás todo lo que te pongan por delante’, ha recordado entre risas el catalán. «Me acuerdo perfectamente. «¿Sabes que ha pasado? Me han ofrecido la posibilidad de hacerlo en el pasillo. Y he sido yo esta vez el que ha dicho: No, no, voy a entrar en el plató», ha respondido el publicista.

Según el ex de Laura Escanes, su decisión de poner fin al veto a ‘Sálvame’ «tiene que ver» con el programa que estrena en Telecinco, ‘Viajando con Chester’. «Uno ya no es igual que hace nueve años. He cambiado mucho. Habrá gente que pensará que para bien y otros que para mal. Crecer es despojarte de los nunca más y no pasa nada. Y eso es parte de la madurez. Y con la misma contundencia con la que te dije ‘juro que no volveré’ estoy feliz de haber vuelto«, ha dicho.

«La gente consecuente es la más peligrosa», añadía el invitado. «La que no duda y la que parece que nunca se equivoca», matizaba el de Badalona, agradecido y satisfecho de tener a Risto en su programa.

En su encuentro con Jorge Javier, Risto Mejide ha hecho un repaso a los invitados que han acudido a la primera temporada de su programa. Entre ellos, Cayetano Martínez de Irujo, quien habla con él de sus fantasmas del pasado. O Mai Meneses, la primera expulsada en la segunda edición de ‘Operación Triunfo’ que triunfó como vocalista de Nena Daconte que tuvo que afrontar problemas de salud mental al no estar preparada para la fama que logró con su grupo. Quizás el que más impacto le ha causado ha sido Sandro Rossell, expresidente del F.C. Barcelona, acusado de un presunto delito de fraude fiscal y «habla sin tapujos del estado porque tiene una sentencia absolutoria y ahora puede hablar».

También le ha llamado la atención el relato de la cantante mexicana Gloria Trevi, «por desconocimiento mío». Y es que Risto «Yo lo la conocía, no conocía su historia. Cuando empezó a hablar, dije: ¿Perdona? Ella se emociona mucho cuando lo cuenta. Es lógico. Tiene una vida que merece ser contada. Con acusaciones muy graves y muy feas».

En su programa también ha entrevistado al exguardameta Juan Carlos Unzué. «Es una lección de vida con patas. Le diagnosticaron ELA y le dan entre dos y cinco años de vida. Piensas cómo camia tu vida desde ese momento. Estás en la entrevista y piensas de qué coño me quejo. Por eso es tan importante cuidar a los que nos cuidan, a los sanitarios», ha comentado. De su charla con el periodista, escritor y exministro de Cultura Máximo Huerta ha destacado que su breve paso en la vida política «fue una de las experiencias más dolorosas». Aunque a él lo que más le llamó la atención fue su vida en la actualidad: «Me dejó más tocado si situación actual con su madre».

Otra de las famosas a las que Risto ha invitado a su programa es Carmen Cervera. «No me lo esperaba… Después de este ‘Chester’ tengo una relación extraordinaria porque me parece una mujer increíble a la que, por cierto, no se le ha hecho justicia a nivel mediático. La historia de la cultura XX en España se va a contar gracias a ella», decía. «Ella no busca ser reconocida». Incluso ha adelantado que esta le revela datos sobre «la paternidad de sus mellizas» y «ella decide salir adelante y decirlo porque es una manera de saldar cuentas».