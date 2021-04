La periodista se ha enfrentado a los reproches de la empresaria y su marido en el plató de Telecinco. Allí han aflorado viejas rencillas del pasado.

La histórica entrevista de Rocío Carrasco ha contado con un invitado que nadie esperaba: Fidel Albiac. El marido de la hija de Rocío Jurado ha concedido una de sus escasas declaraciones en televisión a raíz de la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

«Hace mucho tiempo que no salgo en un plató de televisión. Eso de darle apoyo, está de más. Me produce tanto daño y tanto dolor escucharla. He vivido constantemente ese dolor… Dicho eso, apoyo público, todo apoyo que tenga… pero no solo a ella, sino a todas las personas que pasan por lo mismo. ¡Cuántas mujeres no tienen esa oportunidad!», decía. «No me gusta salir en los medios, pero ¿y qué hago?». Carrasco, que lo escuchaba, respondía: «La otra persona está ejerciendo maltrato para todas las personas que están a mi lado. A Fidel le ha tocado porque está a mi lado. Él ha hecho efecto espejo. Todo lo que me ha hecho a mí se lo hace a otros. Es otra parte del maltrato. Ha hecho maltrato con mis hijos y para cualquier persona que esté al lado mía».

El reproche de Rocío Carrasco a Fidel Albiac: «¿Cómo puedes juzgar a una persona que no conoces?»

El andaluz ha lamentado que «a una víctima por estar callada se la cuestione». En su intervención, Rocío Carrasco criticaba a María Patiño por haber dicho en el pasado que Fidel la mantenía aislada». «¿Tú conoces a Fidel Albiac? ¿Cómo puedes juzgar a una persona que no conoces?», le recriminaba. «Tú has estado mucho tiempo en silencio. Eso ha dado pie a equívocos. Y ese silencio tuyo y esa ambigüedad de no explicar las cosas y ese no saber qué te sucedía yo percibí no que te estaba protegiendo sino que te estaba aislando», le respondía la periodista.

