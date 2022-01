Ricky Merino no podría empezar con mejor pie el 2022 y es que el cantante ha dado el salto a la televisión británica con un nuevo reality. Pero el exconcursante de ‘Operación Triunfo’ no será un participante más de ‘The Language of love’, el nuevo programa de citas de Channel 4, sino que ejercerá de copresentador junto a la popular Davina McCall. Con un disco en el tintero a punto de lanzarse al mercado y con las funciones del musical ‘Ghost’ a punto de regresar a los escenarios, Ricky Merino ha demostrado que es una fuente inagotable de sorpresas y ahora explota una faceta profesional en la que se siente muy cómodo. No es su primer programa como presentador, pero sí el más ambicioso, y es que le abre las puertas a un nuevo público en el que, además, demuestra su perfecto dominio del inglés. Y es que el idioma juega un papel muy importante en este nuevo reality.

Vídeo: Channel 4

Desde este martes 4 de enero el público británico ha podido ver las dotes como presentador de Ricky Merino desde Channel 4. Se trata de ‘The Language of Love’, un programa con el que se trata de demostrar que el idioma no supone un problema o un obstáculo para que dos personas se enamoren. Una idea que en principio suele cumplirse, pero que es muy divertido comprobar que no siempre se cumple, aunque la química a veces es más fuerte que incluso el entendimiento entre dos personas que ni tan siquiera comparten la misma lengua. Con incapacidad para entenderse el uno al otro, deberán descubrir si tienen los ingredientes necesarios para convertirse en pareja y ver surgir el amor y es que este sentimiento es impredecible y nace cuando menos se lo esperan y en las circunstancias más variopintas.

Ricky Merino ya se ha puesto manos a la obra en este nuevo reto profesional en el que debe manejarse a la perfección con el inglés. Una prueba que ya ha demostrado cumplir con creces con un perfecto acento y una manera muy desenvuelta de expresarse en una lengua que no es la materna, como así se muestra en el vídeo que acompaña a estas líneas. Un trabajo muy distinto de sus primeros pinitos en televisión en España, comenzando sus pasos como aspirante al éxito en ‘Operación Triunfo’ en 2017, para al año siguiente pasar a ser presentador del programa póstumo a la gala en la que los concursantes conectaban con el exterior a través de las redes sociales y mostraban su faceta más desenfadada y natural lejos de los focos.

Ha sido guionista de programas, creador y director de cortometrajes y hasta de una serie web. También ha realizado reportajes periodísticos, ha lanzado discos al mercado y protagoniza el musical ‘Ghost’, además de demostrar su valía como presentador de la mano de Netflix con el concurso musical ‘¡A Cantar!’, lo que le puso en el mapa a nivel internacional. Esto ha dado sus frutos ahora con su fichaje por la televisión británica gracias a la confianza de Channel 4 con ‘The Language of love’. Una aventura con la que expandir su fama a otros territorios y en la que parece desenvolverse muy bien.

Te interesará saber...