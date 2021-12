Alba ha explicado cómo Manolo Santana se fue separando de sus amistades a raíz de su relación sentimental con Claudia. Ella, según su relato, empezó a controlarlo todo. Según ha contado, entre los tenistas era «vox populi» las verdaderas intenciones de la última pareja de Santana. “El hijo era pizzero… de los que iban con la moto… y ha acabado siendo el director del club de tenis”, soltaba.

«Su boda con Claudia dio mucha pena»

Respecto a la boda del campeón ha revelado que fue un evento triste al que casi nadie quiso ir.: “Fue una boda que dio mucha pena porque no fue ninguno de los tenistas grandes”. Alba no se ha cortado un pelo a la hora de describir a Manolo Santana, al que considera un auténtico pelele. “Él era un chichinabo. Daba pena ver a un hombre que era el gran Manolo Santana, era un grande y acabar con esa señora que le llevaba que parecía su perro faldero… Ha sido muy penoso en los últimos años», espetaba. Sonsoles Ónega, que había escuchado su narración, no ocultaba su asombro. «Te estás quedando a gusto», le ha dicho.