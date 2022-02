Alina Pash, quien había sido elegida por Ucrania para representar al país en el Festival de Eurovisión 2022, ha decidido emitir un comunicado a través de una publicación de Instagram en la que afirma haber decidido no representar a dicho país en el certamen europeo de la canción.

La tensión y las disputas que actualmente tienen Ucrania y Rusia serían los motivos por los que la artista habría tomado esta decisión. La mayoría de los miembros de estos países están muy sensibles con el tema, por lo que ciertas publicaciones habrían ocasionado un acoso que la joven no está dispuesta a sufrir.

El primer ataque sufrido por la artista es debido a un acto de carácter privado que al que la joven habría asistido en el año 2015 en Crimea, una zona de conflicto entre Ucrania y Rusia. Además, se habría señalado que la chica no es fiel a su país al verse una foto en la que la joven vestía con una chaqueta de colores blanco, rojo y azul, que representan a la bandera rusa. Por ello, tras las presiones sufridas, Alina Pash publica el siguiente comunicado.

Comunicado de Alina Pash sobre su retirada de Eurovisión 2022

«Soy ciudadana de Ucrania, sigo las leyes de Ucrania, trato de llevar las tradiciones y los valores de Ucrania al mundo. Lo que resultó ser esta historia no es en absoluto lo que puse en mi canción. Soy artista, no política. No tengo un ejército de relaciones públicas, gerentes, abogados para resistir todo este ataque y presión, el allanamiento de mis redes sociales; amenazas… Y también una redacción absolutamente inaceptable que las personas se permiten sin comprender la situación y olvidando la dignidad de todos los ciudadanos de Ucrania.

No quiero esta guerra virtual y el odio. La guerra principal ahora es externa, que llegó a mi país en 2014. No quiero estar más en esta sucia historia. Con gran pesar retiro mi candidatura como representante de Ucrania en el Festival de la Canción de Eurovisión. Desafortunadamente. Lo siento mucho. Nos pondremos en contacto con el público y firmaremos todos los documentos necesarios. Por otro lado, quiero agradecer a todos los que me apoyan y ayudan, que escuchan mi canción y mensaje importante, no chismes sobre mí. ¡Gracias! Tenemos una historia contigo, y tenemos que decidir cuál será. ¡Unámonos! ¡Ahora es más importante que nunca!»

Te interesará saber...