El emotivo y extraño reencuentro de Makoke y Laura Matamoros

5 La esperada conversación

Antes de despedirse, la joven aprovechó para decirle lo que todo el mundo esperaba que dijera. “No me gusta algunas cosas que dices sobre mi padre. Debes ser más discreta en relación con algunos temas. Hay cosas que no comparto contigo en ese sentido… No te quiero condicionar, pero hay cosas que no me gustan”. “¡Pero si no estoy diciendo nada!”, rebatía la rubia muy sorprendida.