Minutos después de ser cesado del programa de Telecinco, el bailaor se convertía en trending topic en Twitter.

Miércoles 18 de agosto de 2021. Antonio Canales es despedido de manera fulminante de ‘Sálvame’ después de un breve periodo como tertuliano que apenas ha durado 65 horas en directo. Al bailarín le han comunicado el cese del programa en riguroso directo. Y tras conocer la noticia ha dado un discurso de despedida cargado de zascas a la dirección de La Fábrica de la Tele. Sus palabras no han pasado por alto en las redes sociales, donde su nombre se ha convertido en trending topic apenas unos minutos después de que se anunciara el fin de su etapa como colaborador.

«Sálvame se va a ir a pique»

Sereno, pero tajante, el bailarín lanzaba varios consejos a Carlota Corredera, encargada de anunciarle el despido. «No se puede ser aburrido, reinventarse, no se puede agotar a la audiencia, los señores que hacen los guiones tienen que empezar a cambiar… Si la gente hace zapping es porque algo se está haciendo mal. No seré yo el responsable de esto», continuaba Antonio Canales. «Se va a ir ‘Sálvame’ a pique. Este huevo está muy bien, pero hay que reinventarse y darle un poquito de salvia al programa. No estoy diciendo nada que sea mentira».

En su discurso, el artista no ha dejado títere con cabeza. «Es el peor verano de share de la historia de ‘Sálvame’. Lo que tenéis que hacer es reinverntarse, buscar cosas nuevas para atraer a la audiencia, dejar de joder con la pelota, dejar de mirarse el ombligo. Como decía Héctor Lavoe: No se puede vivir de las noticias de ayer. Una noticia cuesta mucho dinero, pero cuando se agota se acabó esa noticia. Y vosotros os empeñáis en seguir con ella, con lo cual agotáis a la audiencia. Es una forma de parecer. Ahora haced lo que os dé la gana».

En cuestión de minutos, sus comentarios han hecho arder las redes sociales. Menos de una hora después de su despido, en Twitter se podrían leer más de 25.000 tuits sobre lo sucedido. La mayoría de ellos han defendido a capa y espada al efímero colaborador: «Antonio Canales, has dejado a Carlota con la boca abierta», «Ole y Ole por Antonio Canales. Le ha dicho a Carlota corredora que está cayendo en picado la audiencia. Bravooo que se reinventen q no da más de si el programa esto se va a pique bravoooooo» o «Ole tus huevos Antonio Canales y la otra pidiendo autocrítica, no le habéis renovado porque no ha escupido en contra de Olga. Farsantes» han sido solo algunos de los comentarios más vistos en esta red social.

ADOPTO A @acanalesoficial PARA TODA LA VIDA!.

FAN INCONDICIONAL DE @acanalesoficial

CON MÁS PARES DE HUEVOS QUE TODA LA PLANTILLA DE LA FÁBRICA.

BRAVO @acanalesoficial

PD. Por primera vez vi a Carlota pequeñita, pequeñita…#AntonioCanales — Helena Mariñas (@Maria_pa_ti) August 18, 2021

«Grande, Canales», aplauden otros. Para un gran número de usuarios de las redes, la actitud y el mensaje del Premio Nacional de Danza de España en 1995 han fascinado a numerosos internautas. Tuits como «Que se quede Antonio Canales! Una sección para el solo! Que la sección se titule: ZASCA! Y que Antonio Canales se dedique a repartir. Ejemplo del cambio que necesitamos!» o «Totalmente de acuerdo contigo Albert, Antonio Canales da un golpe en la mesa y dice las cosas como son», han marcado la tónica general de las opiniones.

¡¡GRANDE ANTONIO CANALES!!

¡¡¡GRANDE!!! Te vas, pero por la puerta grande.

Reventando a la cara, lo que toda la audiencia pensamos.#SalvameAPique ↘️#yoveosálvame https://t.co/CMVEotTPKn — Pajaro Blanco (@pajaroblanco13) August 18, 2021

Aunque Antonio Canales dejará de pisar el plató de ‘Sálvame’, ha anunciado que seguirá trabajando en la pequeña pantalla. «Era muy evidente… Mi mánager no pierde el tiempo. Voy a seguir trabajando en la casa, en otro programa con otro perfil, más adecuado a mis formas. Estábamos esperando a terminar el contrato para poderlo anunciar. Ya se anunciará, no quiero desvelarlo ahora. Me gusta decir las cosas en su momento… Me gustaría presentar otro perfil de programa, uno que hablara de cultura, pero en Mediaset es muy difícil… es como follarse a una hormiga y preñarla. Esa es mi intención, pero para eso todavía me queda aprender mucho», ha explicado.

«Donde no me quieren es porque no me merecen»

Al hacer balance de sus 65 horas en directo en el programa, el sevillano ha respondido a los reproches de la dirección. «Ellos dicen que en 5 horas, la media de lo que hablas son 5 minutos», le recordaba Corredera. Por su parte, en su vídeo de despedida señalaban que «no ha cumplido las expectativas del programa y la directiva ha decidido prescindir de sus servicios». Algo de lo que se ha defendido con uñas y dientes: «Me hubiera gustado irme habiéndome sentido una mijita más héroe. Pero juzgarme así… las estadísticas que manejáis en La Fábrica de la Tele dejan mucho que desear. Yo hablo muchas veces diciendo muy poco. Y gano más por lo que callo que por lo que digo. Ya veces prefiero escuchar y callar».

«He aprendido lo que no hay que hacer. Tengo unos valores… Donde no me quieren es porque no me merecen… No me merece la pena dejar a mi perra solita tantas horas en el chalet de Madrid, estar tantas horas aquí y aguantar tantas cosas… Me gusta hacer las cosas con mi inteligencia y con mi saber hacer», recordaba. «No estoy enfadado».