Raúl Triguero, reportero de 'Sálvame', anuncia su boda en directo

Kiko Matamoros no es el único trabajador de 'Sálvame' que está muy emocionado por su boda con Marta López Álamo. Hay otro colaborador del popular programa presentado por Jorge Javier Vázquez que acaba de anunciar su compromiso en directo. Raúl Triguero, en una conexión en directo desde la casa de Alicia Senovilla, ha querido compartir con sus compañeros y con toda la audiencia su compromiso con su pareja. Una feliz noticia que ha llegado después de que el presentador le haya preguntado: "¿Puedes enseñar qué llevas debajo del guante?". Una pregunta que ha pillado por sorpresa al colaborador de Telecinco, quien no ha podido contenerse la risa tonta.

Raúl Triguero, haciendo caso al presentador, se ha quitado el guante y ha enseñado su anillo de pedida, aunque ha asegurado que ese momento le daba "mucha vergüenza". El colaborador ha revelado que la pasada semana su chico le pidió matrimonio. A pesar del frío y de su nerviosismo, ha querido compartir con toda la audiencia el feliz momento: "Me pidió matrimonio mi novio el otro día", ha anunciado. "Fue en Cádiz, en una playa de noche, fuimos a ver el atardecer", asegurando que no se esperaba para nada lo que iba a ocurrir.

Raúl Triguero ha contado TODOS los detalles de su pedida de mano

Jorge Javier Vázquez ha querido conocer todos los detalles sobre este momento tan romántico. Tras la petición de Jorge, el reportero ha explicado cómo fue el momento en el que su novio se propuso: "Tengo un regalo para ti, te he traído una cosita", explica. Él, muy nervioso por lo que podía pasar, solo atinó a decir: "¿A cuento de qué, si no celebramos nada?". "Yo no me esperaba nada, pero me dio una cosa con un sobre y una tarjeta que iba contando nuestra historia. En la caja había unos Playmobil vestidos de novio. Luego me dio el anillo y me pidió que nos casáramos", ha continuado relatando." Le dije que sí y ahora a prepararlo todo. Todavía no hay fecha", ha continuado explicando Triguero, visiblemente nervioso.

Por si fuera poco, ha aprovechado la oportunidad para pedirle ayuda en directo a Kiko Matamoros, quien también se encuentra organizando su boda con la modelo: "Que me ayude Kiko Matamoros", decía entre risas. Antes de terminar su charla con el presentador, también ha contado cómo se conocieron él y su pareja: "Nos presentó un amigo en común. Vamos a hacer cinco años este año, así que va para largo", ha contado muy emocionado. Ahora, es el momento de ponerse manos a la obra y preparar todo para el gran día en el que le toque darse el 'sí, quiero' junto a su pareja, Marc.

Sus compañeros de programa le han mandado mensajes de cariño

Una noticia que hace unos días también compartía en su perfil de Instagram, junto a una original fotografía en la que se pueden ver dos Playmobils como si fueran él y su pareja: "Estoy acostumbrado, por mi trabajo, a ser yo siempre el que pregunta, pero ayer me sorprendieron haciéndome una pregunta muy fuerte… Y DIJE QUE SÍ", reveló muy emocionado. Una publicación que pronto recibió las felicitaciones y mensajes de cariño de algunos de sus compañeros de trabajo y de cadena. Ion Aramendi y Omar Suárez, entre otros, aprovecharon para darle la enhorabuena por su futura boda. No hay nada más bonito que se anuncie una boda. ¡Qué viva el amor!