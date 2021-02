Raquel Bollo está en el punto de mira. Mucho se habla de las falsificaciones que luce y promociona, además del negocio de sus joyas. Ahora, se defiende

Durante las últimas semanas, el nombre de Raquel Bollo ha sonado con fuerza, ya que se ha visto salpicada por diferentes polémicas. Desde saltarse las normas anticovid asistiendo a una fiesta, hasta lucir un reloj robado, promocionar falsificaciones e incluso que sus joyas, que ella asegura que son exclusivas, finalmente no lo son. Raquel se ha visto juzgada por diferentes cosas y ahora ya no puede más y ha estallado. La sevillana amenaza con ‘Sálvame‘ por sacar a la luz ciertos aspectos sobre ella sin tener prueba alguno de que es cierto todo lo que se está diciendo.

‘Sálvame’ ha destapado algunos supuestos chanchullos de Raquel Bollo

El hecho de que su nombre esté en la palestra, y más por ciertos supuestos chanchullos, no ha hecho ni pizca de gracia a la que fuera colaboradora del programa. Por este motivo, varios redactores del programa se han puesto en contacto con ella para que entrara en directo para defenderse. Algo que ella ha negado de manera continúa. A pesar de que ha tenido diferentes ocasiones para defenderse, no ha querido hacerlo pero sí ha mostrado su enfado con la dirección del programa. Raquel Bollo ha hablado por teléfono con el programa y ha asegurado que no quería hablar sobre este tema pero sí ha asegurado que se va a defender donde tenga que hacerlo.

«Me defenderé donde me tenga que defender«, cuenta Raquel Bollo. Además, ha mostrado su enfado porque asegura que «yo no me meto con el pan de nadie. Yo no le hago daño a nadie». La diseñadora de ropa ha asegurado que la información que están vertiendo sobre ella en el mencionado programa le está causando dolor tanto personal como profesional. «Cada cosa que se está diciendo, después, se tendrá que demostrar«, ha asegurado visiblemente enfadada.

Kiko Hernández le pide perdón en directo

Antes de escuchar esta amenaza por parte de Raquel Bollo, Kiko Hernández lanzó un órdago a favor de Raquel Bollo. Hay que recordar que fue el colaborador quien desveló que el Rolex que lucía la sevillana podría haber sido robado. De hecho, la dueña del reloj aseguró que se lo habían robado en casa y que posteriormente lo vio en la muñeca de la colaboradora. Ante tal revuelo y el enfado de Bollo, Kiko Hernández se apresuró a decir que «no sé si es robado o no» y que tan solo él había dado la versión de la supuesta dueña del reloj que luce Bollo.

Esta señora se puso en contacto telefónico con Kiko para denunciar que el supuesto reloj que llevaba Raquel Bollo era de ella. «El Rolex que lleva puesto Raquel Bollo me lo robaron hace unos meses junto con otros muchos más relojes. Un total de 150.000 euros en relojes. Vivo en Sevilla y sufrimos un robo en casa. Ayer por casualidad vi la entrevista de Raquel Bollo y vi el reloj. Supe que es el mío. Ya está denunciado a la policía, pero quiero que sepa que es una cómplice delincuente al comprar joyas robadas», decía la mujer. Una noticia que sorprendió a todos los colaboradores que se encontraban en el plató y el propio Kiko quiso ponerse en contacto con la propia Raquel Bollo.

Raquel ya habló sobre su reloj hace unos días y ya mostró su enfado

«Se acabó ya la tontería. Yo estaba disponible 24/7, pero ya no trabajo en ‘Sálvame’ y no tengo que dar explicaciones», escribió a través de la mensajería instantánea a Kiko Hernández. «El reloj que yo he sacado el otro día lo he sacado 50.000 veces. Lo tengo desde hace dos Reyes, me lo regalaron hace dos Reyes. Y tengo mi cajita y tengo todo», ha detallado Bollo. «Tengo mi reloj y mi cajita y no tengo que dar mas explicaciones. Y a partir de ahora esta señora quiere seguir diciendo que yo he robado su reloj o que yo lo he comprado robado tendré que ir a mis abogados, denunciar a esta señora y a cualquiera que lo diga». No está dispuesta a que se la cuestione y por eso tomará las medidas que tenga que tomar. «Ya no me corto con nadie. Ni con programas, ni con colaboradores, ni con señoras», ha afirmado.

Ahora, ya harta de que se siga hablando del tema del reloj, ha estallado contra ‘Sálvame’ y ha amenazado si se sigue hablando sobre este tema. «Me defenderé donde me tenga que defender», ha sentenciado.