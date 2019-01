Rafa Mora se venga de Ylenia horas después de entrar en ‘GH Dúo’ y saca trapos sucios

No han pasado 24 horas desde que diese comienzo ‘GH Dúo’ y ya están afilando los cuchillos los enemigos de los concursantes. Rafa Mora no había mostrado su enemistad con Ylenia Padilla hasta ahora, al menos no de forma tan palpable, pero aprovechando que la de Benidorm no puede defenderse y atacar como le caracteriza, le ha dedicado una publicación en su perfil de Instagram en el que deja claro lo que piensa sobre ella.

Hasta no hace mucho, Rafa Mora e Ylenia Padilla no solo eran compañeros de platós, sino también amigos más allá del calor de los focos. Compartían fiestas, salidas a restaurantes e incluso se les ha visto el uno en la casa del otro echando la tarde. Ahora, de eso no queda nada. Su relación pasó a ser un solar, silencio, ni reproches ni pullitas, pero tampoco amistad. Ahora que Ylenia ha entrado en ‘GH Dúo’, Rafa Mora ataca con dureza a su examiga.

El duro mensaje de Rafa Mora contra Ylenia

“Una pena que la lealtad solo esté al alcance de los animales y de un círculo reducido de personas. Siempre fui el mejor para ella. Hasta que un día viendo un debate de ‘Gran Hermano donde yo no participaba, no se estaba hablando de mí, no me podía defender y sin venir a cuento me insultó sin piedad y sobre un tema que, en su día, ella mejor que nadie sabía cómo lo pasé de mal y cómo se pasa. Ya que a ella le ha ocurrido en varias ocasiones lo mismo con Fede, Suso…”, comienza a relatar Rafa Mora sobre los motivos por los que ahora odia a Ylenia.

“Me enteré en directo que mi ‘gran amiga’ pensaba todo lo contrario que me había vendido durante muchos años. Me lo podía haber dicho antes a mí en la cara cuando le aguantaba sus movidas mentales, sus bajones a las alcantarillas, le dejaba mi casa, con mis amigos, familia, la llevaba conmigo a cenar, de fiesta… siempre por la patilla y sin buscar nada a cambio. Una pena que la vida te sorprenda así. También asumo mi parte de culpa, ya que tendría que alejarme de personas tan inestables emocionalmente, ya que puede que no tengan mal fondo, pero no sabes cuándo ni por qué te la pueden jugar”, se desahogaba el colaborador de televisión.

