El pasado sábado, la localidad gaditana de Chipiona vivió una noche tan esperada como especial con la inauguración del Museo de Rocío Jurado. Un espacio que abre sus puertas después de años de intentos fallidos por sacar adelante el proyecto. Allí vimos a una Rocío Carrasco visiblemente emocionada al ver cómo se hace realidad un sueño desde hace tiempo ansiado. La colaboradora de Telecinco estuvo arropada por su marido, Fidel Albiac, que no se separó de ella. También estuvieron a su lado Carmen Borrego, Maestro Joao, Miguel Poveda y un rostro conocido de Netflix, cuya presencia no pasó desapercibida. Se trata de Francisco Javier Query, uno de los 13 concursantes que formaron parte de la primera edición de ‘Insiders’, uno de los realities originales de la plataforma de entretenimiento Netflix, conducido por la actriz Najwa Nimri.

Muchos se han preguntado si el exconcursante del programa de Netflix es amigo personal de Rocío Carrasco o tiene algún vínculo con la familia de ‘la más grande’. Nada más lejos de la realidad. El motivo por el que estuvo tan cerca de ella en la inauguración del Museo de Rocío Jurado no es otro que su trabajo. Y es que Francisco Javier Query, además de expersonaje televisivo, es responsable de las Delegaciones de Nuevas Tecnologías, Juventud, Comunicación y Turismo del Ayuntamiento de Chipiona. Esto explica por qué durante tantos momentos de la inauguración estuviera tan próximo a la madrileña.

El joven, militante del partido Unidos por Chipiona (UxCH), ocupa el cargo de concejal de Turismo de Chipiona desde abril de 2021, después del pacto tripartito alcanzado entre PSOE, IU y Unidos X Chipiona en las pasadas elecciones municipales. A sus 35 años, trabajaba para el Servicio Andaluz de Salud como celador en un centro sanitario de El Puerto. “Muy activo en el mundo del Carnaval de Chipiona, ha sido componente de un gran número de comparsas, responsable de agrupaciones de cabalgata y pregonero de la fiesta en el año 2016”, informa el Ayuntamiento de la localidad.

«Me tenéis que elegir porque me conocéis mucho más de lo que me puede llegar a conocer alguien que puedo tener al lado 24 horas al día», aseguró Query en el casting final de ‘Insiders’, un programa producido por IZen. En este formato, el primero de los nuevos realitys de Netflix España, un total de 12 concursantes creen estar en la fase final de un casting para entrar en un concurso de televisión del que no conocían ningún detalle, pero ya estaban dentro sin saberlo, y grabados sin saberlo también desde el primer día en un plató de 1.600 metros cuadrados con más de 250 micrófonos ocultos y 70 cámaras ocultas, 23 de ellas en calidad cinematográfica. Esto permite que se muestren desde el principio tal y como son ante las cámaras.