La actitud de Cristian Suescun en ‘La Casa Fuerte’ no está gustado a su hermana. Sofía Suescun se ha mostrado muy crítica y ha confesado que no se esperaba esta actuación. «Me está decepcionando muchísimo». Le reprocha que no salga en defensa de su madre, Maite Galdeano, y guarde silencio cuando sus compañeros de reality cargan duramente contra ella.

Fiel defensora de su progenitora, Sofía Suescun ha señalado que su hermano debería haberse mostrado mucho más tajante y dar un golpe en la mesa. Siempre en el foco del conflicto, la de Pamplona está siendo una de las grandes protagonistas del reality debido a las numerosas discusiones que mantiene diariamente con sus compañeros quienes la han llegado a tachar de «loca» y «desquiciada».

A pesar de que Sofía cree que las faltas de respeto están siendo constantes hacia su progenitora, está tranquila porque sabe que ella se defiende muy bien: «No tengo miedo por mi madre porque he visto que tiene un par de narices», explicaba. Respecto a los conflictos que ha tenido con Iván, cree que no le temblará el pulso si le tiene que decir cuatro cosas bien dichas.

Subrayaba que no está viendo con buenos ojos la actitud de su hermano: «Esa falta de echarle un par de narices y pararle los pies a Iván». Y es que para ella una madre está «por encima de todo» y le había faltado presenciar un «puñetazo en la mesa». Los distintos colaboradores del reality han opinado sobre el tema y algunos han dicho que se avergonzaba de su madre, otros que no deseaba enfrentarse a sus compañeros de la casa.

A lo que Sofía afirmaba que le había parecido peor la actitud que había tenido con su pareja: «A mí me parece más triste que mi hermano haya tratado de esa forma a su novia que no salga en defensa de mi madre». Y lanzaba el siguiente mensaje dirigido a su hermano: «Cristian, ¿en serio estás considerando amigo a Iván para no defender a tu madre?».

Cristian ha justificado su postura: «A mi madre la quiero así como es. Es una mujer dicharachera y divertida». También reconocía que estaba presenciando mucho teatro en la casa en los enfrentamientos en los que andaba metida Maite: «No soy de meterme en muchos conflictos. Soy un tío que siempre busca el bien», explicaba.

Los coqueteos de Cristian con Yola

Sofía se ha mostrado crítica con la actitud de Cristian con su pareja, Jessica Reina. En los últimos días, el flirteo que ha mantenido con Yola Berrocal ha estado en boca de muchos. Él mismo aseguraba que no mantendría un ‘affaire’ con esta a no ser que estuviera soltero. Sin embargo, reconocía públicamente que no está enamorado: «Yo estoy con mi novia, la quiero mucho, pero yo no he estado en mi vida enamorado de nadie. De momento no he tenido ese flechazo de enamoramiento. Pero la quiero un montón. La quiero mucho y la respeto».

Después de estas declaraciones, Maite confirmó que la relación no atraviesa su mejor momento. «Ya venían arrastrando problemas en la relación desde hace mas de un año, y los dos por igual. Problemas, en el sentido de que los dos son celosos y vienen a decir lo mismo: que se quieren pero que no están enamorados. Yo, la verdad, para andar así… pues rompería y ya está», afirmaba. Cristian se justificaba y reconocía que existen muchas parejas que no llegan a estar enamorados, pero que se quieren: «Igual dentro de un tiempo me llega el enamoramiento. El amor es un mundo».

La novia de Cristian, Jessica Reina, trabaja como azafata de vuelo. A diferencia de la familia Suescun, es una joven que vive ajena al mundo de la televisión. De lo poco que se sabe de ella es que nació en Mallorca y adora la playa. Su novio no acostumbra a compartir demasiadas fotos con ella a través de sus redes sociales, entre las pocas que se pueden encontrar en su perfil de Instagram, figura un romántico viaje a México.