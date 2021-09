Aunque ha intentado aguantas, Andrea ha tenido que abandonar finalmente uno de los juegos de ‘La Última Tentación’ por un problema de salud.

Como viene siendo habitual, ‘La Última Tentación’ va realizando diferentes juegos a lo largo de la emisión del programa. Este miércoles le ha tocado el turno al juego de la sinceridad. Los habitantes de Villa Playa han tenido que dar un paso incómodo con las personas con las que en una ocasión tuvieron una relación. Sin embargo, cuando el juego estaba a punto de empezar, ha ocurrido algo.

Y es que Andrea ha demostrado estar incómoda. Pero no era por el juego, sino porque se encontraba mal. Cuando ya estaban todos colocados frente a frente, Sandra Barneda se ha visto en la obligación de detener el juego para interesase por el estado de salud de Andrea, que tenía mala cara. La novia de Roberto tuvo que ausentarse porque se encontraba mal de salud, pero ha tenido una ayuda clave.

Pero, ¿qué le ha ocurrido a Andrea para tener que abandonar el juego? El problema ha sido que estaba molesta de la barriga y su cara lo decía claramente. Se ha tenido que retirar del juego y para que no fuera sola, le ha acompañado Óscar. Ella, emocionada, ha agradecido el gesto: «Se está portando bien, me ha cuidado y le he notado más cercano que otras veces», ha dicho.

Andrea ha necesitado la ayuda de Óscar para abandonar el juego

«He abandonado el juego porque llevo desde anoche con mucho dolor de tripa», ha desvelado. Después le ha comentado a sus compañeros que tuvo la necesidad de vomitar varias veces. Parece que luego se encontraba mejor, ya que estuvo muy animada en la fiesta junto a Manuel, con el que terminó durmiendo en la habitación.