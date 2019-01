3 A Kiko le pareció muy correcto el mensaje de su pareja

A su llegada, Kiko Matamoros volvía a mostrarse enfadado con su programa y así lo hizo saber: “Estoy disgustado. La única mentira que he dicho fue la edad, porque pensé que a muchas mujeres le puede molestar el tema de la edad. Tiene 39. Lo de la sangre brasileña es verdad, su bisabuelo era brasileño. El hijo no lo conoció y por eso no lo sabe. No he contado ninguna mentira”, ha comenzado diciendo.

“Cristina tuvo que recibir asistencia médica porque tuvo un ataque de ansiedad”,desvela Kiko Matamoros. Además, ha dejado a todos muy sorprendidos cuando ha comentado que ha denunciado al programa.