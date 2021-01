«Me gustaría pensar que la reconciliación es imposible. Ella ha estado en el entierro de mi tío y hemos podido hablar», ha afirmado.

Una sonada y mediática infidelidad dinamitó la relación que tenía José Antonio Canales Rivera con su novia Isabel. El colaborador de ‘Sálvame’ se ha sincerado y ha revelado que continúa totalmente enamorado durante su paso por el polígrafo de ‘Sábado Deluxe’. No pierde la esperanza de recuperar a su expareja a quien ha calificado como la mujer de su vida.

Se arrepiente profundamente de haberle sido infiel. «Sigo arrepentido y sé que va a pasar el tiempo y voy a seguir arrepentido. Fue una metedura de pata terrible», ha afirmado. Asimismo cree que en algún momento podrán acercar posturas: «Me gustaría pensar que la reconciliación es imposible. Ella ha estado en el entierro de mi tío y hemos podido hablar. Me gustaría que fuera así».

Ahora solo quiere que el tiempo cure las heridas y así lo manifestaba: «El tiempo va a formar una parte muy importante de lo que pueda pasar. Hay que tener un poco de paciencia». Ha subrayado que la presencia de su expareja en el reciente entierro de su tío Riverita fue un gesto que destaca de ella. No duda, además, en señalar que es el amor de su vida. «He tenido con ella una complicidad terrible».

«Coincidimos muchísimo en nuestras aficiones. No me da pereza de absolutamente de nada, siempre está predispuesta a lo que haga falta. Me identifico mucho con ella. Es fácil hacer un viaje, estar a su lado varios días… Ni a mí ni a nadie de los que la conocen», ha confesado sentido.

Ha recalcado que el sonado capítulo de la infidelidad por el momento «no tiene arreglo» y aludía a la repercusión mediática: «Cuando es en tu casa y no se entera nadie me imagino que se gestiona de otra manera». También ha ha querido añadir que no ha habido más deslealtades.

Subrayaba que desde que concluyó su relación no ha tenido encuentros con otras mujeres. Algo que ha corroborado el polígrafo. «Tengo la libido a tomar por culo», afirmaba cabizbajo. Volvía a recordar el último día que la vio durante el entierro de Riverita y señala lo siguiente: «Me dan ganas de pasar con ella todos los días y las noches». No ha querido entrar en detalles, pero sí que ha confirmado que había tenido diversos gestos para recuperarla.

Teresa Rivera, molesta con Kiko Rivera

Canales Rivera también se ha pronunciado sobre unas recientes palabras de Kiko Rivera en ‘Domingo Deluxe’ donde dijo que quería conocer a su tía, Teresa Rivera, pero que necesitaba tiempo para ello. «Mi madre puede estar molesta. Hubo un momento en el que ella quiso hablar con él y yo le llamé varias veces seguidas y no me devolvió la llamada. Ella no lo entendió. A lo mejor puede estar molesta», ha revelado. «Yo intenté localizarle, me imagino que el teléfono lo tenía achicharrado porque después he podido hablar con él».