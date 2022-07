No es la primera vez en los últimos meses que el plató de ‘Sálvame‘ recibe una visita inesperada. Esos temidos insectos que no gustan a la mayoría de personas se han dejado ver en el plató del programa de Telecinco asustando a algunos de los colaboradores, como es el caso de Carmen Alcayde y Lydia Lozano, que no han podido evitar asustarse al ver a varias cucarachas desfilar delante de ellas. Fue hace unos días cuando uno de estos insectos irrumpía en directo haciendo saltar las alarmas. Sin embargo, en esta ocasión, han sido varias las que se han presentado haciendo que el programa se convierta en Trending Topic en cuestión de minutos.

El plató de ‘Sálvame’ ha recibido la inesperada visita de una colección de cucarachas

Son muchos los internautas que atizan a la dirección del programa por el estado lamentable del plató, al descubrir la aparición de estos bichitos en diferentes ocasiones. «Me parece muy fuerte que Sálvame tenga una plaga de cucarachas en plató», «el plató de Sálvame infectado de cucarachas, me quedo…», «¿Por qué hay cucarachas en Sálvame?» o «Same el plató de Sálvame teniendo una plaga de cucarachas y bichos varios», han sido algunos de los comentarios que se pueden leer entre los internautas.

Este martes, Terelu Campos estaba al frente del espacio de Telecinco, que no cabía en su asombro al ver a esos bichitos desfilar delante de ella, bajo la atenta mirada también de otros colaboradores. Kiko Hernández ha querido quitarle importante al asunto y ponerle un toque de humor, siguiendo las órdenes del director del programa, David Valldeperas, con un gesto que no ha gustado nada a los que se encontraban en el plató. El colaborador ha cogido una de las cucarachas y se la ha echado en el pelo a la colaboradora Carmen Alcayde, quien se ha enfadado tanto con él como la dirección del programa. Alcayde ha corrido por todo el plató mientras gritaba.

Kiko Hernández ha gastado una broma pesada a Carmen Alcayde y Lydia Lozano

Pero ella no ha sido la única víctima. Lydia Lozano también ha sufrido esta broma de mal gusto. De nuevo, Kiko Hernández ha recogido otro de estos insectos y se lo ha introducido a la periodista por la espalda, quien ha salido corriendo al cuarto de baño. Una vez allí, se ha quitado el vestido para quitarse el insecto que tantos quebraderos de cabeza está dando a algunos de los colaboradores. A pesar de que ha llegado del baño sonriente, se le veía visiblemente afectada por lo ocurrido minutos antes. Sin lugar a dudas, una broma de mal gusto que no ha gustado ni a las colaboradoras ni a la audiencia del programa.