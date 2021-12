‘El último viaje de Rocío Jurado’. Es el nombre del especial que Telecinco emitirá dentro de apenas cinco días en memoria de Rocío Jurado. «Un homenaje a la más grande», según ha señalado David Valldeperas, en el que verán la luz todos los objetos personales de la tonadillera.

«Son sus pertenencias más íntimas, que están guardadas en 18 contenedores», ha destacado el director del programa. «El martes 14 de diciembre, tres camiones trailers trasladarán, a lo largo de 20 kilómetros, el contenido de esos contenedores en una ceremonia que será retransmitida desde el aire, con conexiones en tierra en los puntos más delicados del trayecto. Hay 18 containers y no sabemos lo que hay dentro». En ellas hay de todo: muebles, vajillas, esculturas, fotografías y documentos, cintas de vídeo, grabaciones musicales inéditas, recuerdos personales, vestidos, manuscritos, joyas musicales, duetos censurados…

Nadie conoce el contenido de las pertenencias de la cantante, que ocupan un total de 36 toneladas

«Por fin, el público sabrá «lo que pasó el 14 de abril de 2008. Esa noche pasó algo por la noche y nos hemos enterado. ¿Qué hemos descubierto? Que todas las pertenencias íntimas de Rocío Jurado están almacenadas en un recinto dentro de 18 containers. Hay un legado, que es el musical. Pero hay otro legado, que es el más íntimo. Sus pertenencias están guardados en 18 containers en un almacén. Hay más de 36 toneladas de material», añadía Valldeperas.

El director del programa ha destacado que el martes que viene no se emitirá ‘Sálvame’. En su lugar se podrá ver este tributo en el que «habrá actuaciones en directo de artistas cantando en directo éxitos de Rocío Jurado». Un especial que promete será «muy emocionante». Mientras en el plató se sucederán las charlas de varios colaboradores y las actuaciones musicales, Rocío Carrasco «estará en el almacén controlando y supervisando el traslado de las pertenencias».

Nadie hasta la fecha sabía que las pertenencias de la chipionera llevaban 13 años guardadas. Ni siquiera su hija. «Están cerradas herméticamente, protegidas de la lluvia y de la humedad. Las cosas están en perfectas condiciones», ha adelantado Valldeperas. «Es muy bonito que Rocío Carrasco quiera compartir eso con el público».

El legado de la cantante, que Valldeperas ha calificado como «un tesoro oculto durante 15 años», ha permanecido oculto durante 13 años. «Nadie sabe con precisión su contenido», detallaba.

Belén Esteban adelanta: «Sé que Rosa Benito se va a emocionar»

En definitiva, se desvelará todo aquello que Rocío Jurado almacenó y guardó durante toda una vida. En «la ceremonia», los contenedores serán trasladados desde el almacén en el que se encuentran a los estudios donde se graba la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, que llevará por título ‘En el nombre de Rocío’.

Al ver el tráiler del especial que ha preparado La Fábrica de la Tele, Belén Esteban ha confesado que la audiencia «va a revivir momentos que vivió esa familia». Porque «son cosas que te remueven. Yo conocía a esa persona», ha recordado. Para la de Paracuellos, «no es un tesoro: son varios tesoros. Son cosas que ni yo he visto ni nadie ha visto», ha confesado. «No he visto un tesoro, no es uno: son varios. Hay gente muy cercana que nunca ha visto ese tesoro… Sé que Rosa Benito se va a emocionar», añadía.