A veces estar en la primera línea informativa puede provocar ser el centro de las críticas. Muchas de ellas son constructivas, y esas se aceptan, pero otras son destructivas y este tipo de mensajes hay que denunciarlos de manera inmediata. Eso es precisamente lo que ha hecho Sara Rincón, la periodista de La Sexta que estuvo cubriendo desde Ucrania la guerra en la que se ha visto inmersa país de Volodímir Zelenski por culpa de Rusia y Vladimir Putin. Ya alejada del conflicto, Sara Rincón denuncia que vive su propio calvario al recibir mensajes amenazantes por formar parte del equipo de la cadena privada. La periodista ha utilizado como plataforma sus perfiles de redes sociales para denunciar públicamente las amenazas de muerte que ha recibido.

Vaya, un día más colaborando con el “terrorismo franquista” por el que merezco ser “dolorosamente ejecutada públicamente” ✌🏻 pic.twitter.com/PbjcJE0pOt — Sara Rincón (@sararincon02) November 9, 2022

«No suelo hacer público este tipo de mensajes pero hoy, por eso de que se han sobrepasado los límites, lo lanzo para darle una vuelta. Algunas «caras visibles» de La Sexta colaboramos, dice este señor, con «el terrorismo franquista», por eso merecemos «ser dolorosamente decapitados», ha escrito la reportera de la cadena privada. Posteriormente, ha mostrado el mensaje íntegro que ha recibido y que ha hecho que tomara la decisión de mostrarlo públicamente.

La periodista de La Sexta muestra el grave mensaje que ha recibido

«Ya se puede decir rotundamente y con toda seguridad que en La Sexta habéis pasado más de una década colaborando activamente con el terrorismo franquista, una razón más que suficiente para que los que representáis visualmente a La Sexta merezcáis ser dolorosamente ejecutados públicamente. Una cosa que puede suceder muy pronto, y en la que la primera en recibir ese castigo sería tu compañera valenciana Ana Cuesta Herraiz. En definitiva, os puede costar la vida el terrorismo franquista que hacéis siguiendo las órdenes de la organización criminal de Florentino Pérez, Ferreras, Inda, Ana Pastor y Pedrerol».

La periodista, Sara Rincón, ha recibido estas duras palabras. «A ver, yo normalmente no entro en este tipo de temas pero hoy me parece de especial importancia porque llevamos a unos límites, que me da hasta la risa pero es preocupante. Muy preocupante. Yo lamentablemente y muchos de mis compañeros estamos acostumbrados a recibir este tipo de mensajes de odio por ciertas cuestiones relacionadas con nuestras informaciones o que no le gustan ciertos temas que estamos tocando o por nuestro aspecto físico», comienza diciendo.

Sara Rincón asegura que se han sobrepasado los límites con el mensaje que ha recibido

«A mí personalmente me llegan muchos mensajes semanalmente de haters y de personas que están detrás de una persona que se dedican exclusivamente a fijarse en todo lo que no les gusta de ti. Es una realidad de las redes sociales. Una vez que entras, sabes que te expones». Y añade: «El hecho de que no suela compartir estos mensajes no significa que no sean importantes. Significa que no quiero perder tiempo de mi vida en estas personas pero la realidad es que está repleto el mundo de este tipo de personas. Hoy me parece de gran importancia porque me ha llamado mucho la atención ya no solo que se me desee la muerte a mí y a muchos de mis compañeros, sino el motivo que no es otro que trabajar en un medio de comunicación que no es afín a sus pensamientos», ha sentenciado Sara Rincón.