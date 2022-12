Hace una semana, ‘Fiesta’ sacaba a la luz unas imágenes en las que Alba Carrillo y Jorge Pérez eran pillados en una actitud más que cariñosa. Después de negar que la cosa fuera a mayores, la colaboradora de televisión confirmaba que habían tenido una noche de pasión. La historia ha dado un giro de 180º y la modelo no está dispuesta a tapar al ganador de ‘Supervivientes’. Este sábado, durante la emisión del programa de Telecinco, se han vivido grandes momentos de tensión entre ella y Aurelio Manzano. Ambos han protagonizado un fuerte encontronazo durante una publicidad por la que han tenido que ser separados.

Durante un publicidad de ‘Fiesta’, Aurelio Moreno ha acusado a Alba Carrillo de haber filtrado todo lo que había pasado con Jorge Pérez. Unas palabras que no le sentaban bien y provocaba que montara en cólera contra el periodista. Un tenso momento que ha sido emitido en directo puesto que los protagonistas no se habían dado cuenta de que habían vuelto de la publicidad. Ha sido Emma García quien ha tenido que separar a los dos colaboradores para que no fuera a más. «¿Tú sabes con la de gente que me he liado y no he contado nada?«, decía entre gritos la modelo mientras que el periodista seguía insistiendo en que ella la causante de que supiera qué había pasado esa noche.

«Acabas de decir que yo se lo he dicho a todo el mundo. Trae aquí a la persona que lo ha dicho. No voy a ser la nueva Ana María Aldón«, le espetaba entre gritos Alba Carrillo a Aurelio Manzano. El colaborador insistía en defender a su fuente y la versión que le había dado esta: «Asúmelo, la única persona que lo pudo haber contado fuiste tú». La colaboradora de televisión no ha dejado de apuntarle con el dedo y ha insistido en que deje de «echar mierda» a las personas.

Después, era Iván González quien tomaba la palabra y apoyaba a Aurelio Manzano. El joven admitía que a él le había llegado la misma información, aunque acusaba a Lucía Pariente de haber sacado a la luz qué había pasado entre su hija y Jorge Pérez. Ante esto, la colaboradora de televisión llamaba en dierecto a su madre para preguntarle si era cierto. «Es rotundamente falso. A mi hija le dije que no encubra a nadie porque luego le dejan con el culo al aire«, aclaraba la madre de la protagonista.

El zasca de Alba Carrillo a Jorge Pérez

Este sábado, Jorge Pérez tenía que haber acudido a su puesto de trabajo. Sin embargo, el programa de Telecinco aseguraba que estaba en paradero desconocido. Horas más tarde, el ganador de ‘Supervivientes’ reaparecía junto a su mujer, Alicia, y su hijo pequeño en Palencia. En las imágenes mostradas en el espacio de Emma García, el matrimonio se mostraba nervioso y advertía a los periodistas que se encontraban allí con llamar a la Guardia Civil. «No me hagáis llamar que seguro que tienen mejores cosas que hacer«, aseguraba el colaborador de televisión. Ante esto, Alba Carrillo se mostraba indignada y le lanzaba un sonoro vasca: «La Guardia Civil tiene cosas más interesantes que hacer como hacer controles de alcoholemia, que la gente no coja el coche cuando beba». Unas palabras que hacían referencia al final de la fiesta de la productora ‘Unicorn’. En concreto, cuando el exguardia civil, con varias copas de más, cogía el coche para ir a casa de Marta López.