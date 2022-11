Los pasos de ‘Sálvame’ a los ‘Informativos de Telecinco’ presentados por Pedro Piqueras han sido, en muchas ocasiones, de lo más surrealistas, dejando al presentador en serios apuros y en situaciones de lo más incómodas. Hasta ahora, en las redes sociales esto ha sido tomado a modo de chanza, especialmente por las caras que pone éste, pero al tener en cuenta que los índices de audiencia se han visto resentidos de manera alarmante, quizá no dé tanto para bromas. Al menos a él no le hace ni pizca de gracia, como así ha confesado en una entrevista concedida al programa ‘Buenismo bien’ de la Cadena Ser, al reconocer que la forma en la que se pasa de una temática a otra “no es la más apropiada” de dar paso a un informativo serio. Algo que se traduce también en bajos datos de audiencia.

El objetivo de la cadena de Mediaset es salvar la pérdida de público en sus tardes, por lo que ha probado infinidad de fórmulas para atraer a los espectadores a ‘Sálvame’, probando incluso con la emisión de series como ‘Café con aroma de mujer’, lo que no ha servido prácticamente para nada. Es más, se ha condenado los Informativos Telecinco como principal efecto colateral de esta estrategia, pues por primera vez en su historia los datos de audiencia de Pedro Piqueras se han situado por debajo de las dos cifras en la cuota de pantalla, lo que ha facilitado que el noticiario de Antena 3 le tome el relevo y se alce como el que más confianza ofrece al público. En resumen, Pedro Piqueras ha perdido en el último mes un 20% de su público fiel, lo que viene a traducirse en unos 250.000 espectadores.

Como es normal, al presentador no le ha sentado nada bien esta circunstancia ajena a su impecable trabajo que lleva desempeñando desde hace 34 años, algo que ha dejado claro en la citada entrevista. La falta de una cortinilla o un espacio publicitario que delimite ‘Sálvame’ de su Informativo es entendido por él como “un problema” y ha confesado cómo se las maneja para salir airoso de situaciones incómodas: “Yo lo que hago con ‘Sálvame’ es que procuro no escuchar lo que están diciendo, porque pasan cosas curiosas y algunas veces hay festivales extraordinarios y cuando detrás de eso tienes que salir contando que hay 500 muertos por covid en España es muy fuerte”.

Pedro Piqueras entiende la situación porque “tenemos una convivencia”, pero no niega que le moleste, por lo que “yo lo que hago es no oír para no verme influenciado, porque podría salir riéndome y yo soy de risa floja”. Pero no solo eso y es que condena que no es la manera de dar paso de un espacio de entretenimiento a otro de temática informativa: “Otras veces hay cosas que se dicen que no son lo más apropiado para dar paso a un informativo. Pero yo miro para otro lado y me dirijo al público”, subraya el presentador, que trata de hacer lo mejor posible su trabajo, aunque sepa que se ha visto afectado en sus resultados por culpa de lo que sucede instantes antes de activarse el piloto rojo y centrarse en mantener a la audiencia informada, aunque tristemente para él ésta cada vez sea menor.