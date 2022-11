Los últimos meses para Paz Padilla a nivel profesional han sido cuanto menos convulsos. Fue despedida de Mediaset, pero meses después tuvo que ser readmitida exactamente en los mismos términos que tenía en su contrato anterior. Se desveló en el mes de junio que su incorporación no será inmediata, pero casi 5 meses después nada se sabe sobre esto. La presentadora estará ligada hasta noviembre del año 2024 y, aunque no se ha desvelado cuál será su próximo proyecto, ella ha roto su silencio, respondiendo a una de las grandes preguntas que existen en torno a ella. «Se están buscando opciones. Aún tengo un contrato con Telecinco», dice la comunicadora.

No quiere pillarse los dedos y desvelar más de la cuenta, pero sí ha explicado qué es lo que ella espera de Mediaset. Quiere un programa que encaje con su personalidad, hacer algo diferente a lo que se dedicó durante los últimos años en Telecinco. «Hasta que no lo digan ellos, no puedo decir nada. Que hablen los jefes. Yo no hablo nada. Pero a mí me gustaría algo como lo que he ido haciendo hasta ahora. Un programa divertido, gracioso, con humor. Lo que ellos quieran«, dice Paz Padilla en El Mundo. Pero, ¿volvería a ‘Sálvame’? Aunque no lo descarta con rotundidad, sí que deja ver que a ella le apetece probar algo completamente nuevo para ella.

«Lo que ellos decidan. De hecho, yo sigo en contacto con muchos de los compañeros. Aunque no lo he visto porque estoy muy liada con el teatro… En realidad, creo ya estoy en otra etapa de mi vida, en otro proceso y, como yo digo, una vida son muchas vidas… Y yo trato de no volver a programas donde ya estuve. Ahora quiero avanzar», asegura la gaditana. De este modo, desvela que el mal rollo que supuestamente existía con varios colaboradores del programa actualmente ya no está y es que Paz sigue en contacto con varios de ellos, lo que refleja el cariño mutuo que se tienen. Fue en el año 2009 cuando la humorista empezó a presentar ‘Sálvame’, siendo casi 11 años los que ella ha estado vinculado al programa vespertino.

Paz Padilla sintió que no encajaba con ‘Sálvame’, por lo que está feliz de su salida al encontrarse en otra etapa. Prefiere centrarse en su tienda de ropa, en su obra de teatro y en otros negocios fuera de la televisión, eso sí, pretende dejar hueco para cuando trabaje de nuevo en la pequeña pantalla. En cuanto al papel de Chusa en ‘La que se avecina’, la también actriz ha explicado la verdadera razón por la que no aparece en la serie de Telecinco: una cuestión de agendas. «Sí, lo que pasa es que cuando me llamó Alberto Caballero yo estaba rodando la película ‘A todo tren’ y evidentemente no podía continuar. Pero él me dijo «no te preocupes, para la siguiente». Es que el rodaje de esta película, que yo protagonizo con Paz Vega, era muy intenso. Eran seis semanas. Pero ha sido súper guapo», ha apuntado en el citado medio.