Paula Echevarría se ha confesado en cuestiones personales hablando de lo que supuso para ella la separación de David Bustamante. Lo hacía con motivo de una de sus aventuras televisivas más extremas, ‘Planeta Calleja’. Explicaba, además, cómo llegó a su vida Miguel Torres, un romance en clave pausada, con quien recientemente daba la bienvenida a su segundo hijo, el primero en común con el exfutbolista.

Respecto a su relación con David Bustamante, el intrépido presentador quería saber si había sido «traumática» la separación. Ella por su parte se pronunciaba de la siguiente manera: «Al final siempre que sientes que fracasas en algo son cosas delicadas», afirmaba intentando buscar la palabra adecuadas con las que expresar lo que supuso para ella la separación del padre de su hija, Daniella. También ha señalado que cuando contrajo matrimonio creyó que era para siempre: «Cuando te casas, yo por lo menos me casaba para toda la vida, el hecho de tener una niña…». Sin embargo, ha reconocido que lo esencial es que «las cosas se hagan de forma civilizada».

Paula Echevarría ha vuelto a encontrar el amor en Miguel Torres con quien recientemente daba la bienvenida a su segundo hijo, Miguel Jr. «Las mejores cosas aparecen cuando no las buscas, la verdad». Reconocía que cuando se trasladó a su nueva casa lo hizo pensando en que estaría sola. Sin embargo, la vida le ha llevado por otros derroteros y ahora se encuentra «totalmente enamorada de Miguel».

Además, no ha dudado en explicar cómo fueron sus comienzos. «Él vivía en Marbella y yo vivía en Madrid y con mi niña no me podía mover tampoco. Estábamos en un momento en el que todo era muy convulso alrededor. Nos encontramos un día, empezamos a hablar por teléfono, primero con algún mensaje, luego a llamarnos y así estuvimos como casi tres meses hasta que nos vimos».

El exfutbolista también se ha manifestado sobre este inicio de una relación que él mismo ha calificado como «a la antigua usanza». Se ponía romántico para explicar cómo sentaron las bases de la relación: «El deseo de tocar de besar, de besar, de ver que sea lo último que necesites. Tuvimos mucho tiempo para conocernos antes de estar juntos y eso es bueno».

El secreto de su romance

Por el momento, ninguno de los dos desea casarse: «No nos planteamos casarnos. Los dos pasamos por ello y creo que le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio», apuntaba la asturiana revelando así el secreto de su romance. Mientras que Miguel también reconocía que ya había pasado por ello: «Yo me casé, me divorcié y la vida evoluciona. He tenido la suerte de conocer a Paula que me ha cambiado la vida, positivamente».

En el marco de un bello paraje africano, Miguel Torres también tenía tiempo de bromear sobre una posible boda: «Ya le he dicho que si quiere casarse que me lo pida». Mientras que ella, continuaba en tono de guasa: «No se lo cree ni él. Yo soy muy pro ‘woman’ y todo lo que tú quieras, pero aquí si hay que hincar rodilla, ya puede ir poniendo rodillera».