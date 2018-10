“El cáncer es la enfermedad con la que convivo, no con la que lucho”.

“No siempre hay que estar simpático ni sonriendo. Si no te apetece, no lo hagas”.

“Si ves que se te cae el pelo, córtatelo tú. No esperes a que se caiga, rápate tú la cabeza, porque eso hace que tengas el control de la situación”.

“Está bien tener un mal día, tanto si tienes cáncer como si no. Hay que vivir la vida a tu manera”.

