Mamen Mendizabal ha acudido al programa de Susanna Griso para presentar su nuevo programa, ‘Palo y Astilla’, una serie de entrevistas a personajes famosos para rendir tributo a sus padres

Las emociones están a flor de piel en Antena 3. Será por la situación actual que está atravesando el país por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus o por lo emocionante que parece ser el nuevo programa de Mamen Mendizabal. La periodista se ha sentado hoy en ‘Espejo Público’ para promocionar este nuevo espacio que se emitirá a partir de las 22:30 en La Sexta. El programa se llama ‘Palo y Astilla’ y tratará de una serie de entrevistas a personajes famosos que rinden un tributo a sus padres a través de sus recuerdos. Durante la presentación, las palabras de Mamen han hecho emocionar a los colaboradores del plató, incluida Susanna Griso.

El testimonio de Xavier Sardá que hace llorar a Susanna Griso

Mamen Mendizabal ha revelado los primeros invitados que se sentarán en su programa, siendo el de esta noche Iñaki Gabilondo y posteriormente también estarán junto a ella Alberto Chicote, José Sacristán, Arantxa Sánchez Vicario, Xavier Sardá y el Gran Wyoming. La presentadora ha recordado algunas anécdotas de sus primeros invitados. Uno de los testimonios que ha destacado ha sido el de Xavier Sardá, quien hablaba con mucho cariño de su madre, que falleció cuando él tenía solo 8 años, además de su hermana Rosa María Sardá, quien falleció recientemente.

«Cuando murió su último progenitor, su hermana le agarró de la mano y no le soltó nunca. Yo siento que eso me pasó a mí también con mi hermano», confesaba la periodista bajo la atenta mirada de los colaboradores del programa. De hecho, estas palabras han hecho que la propia Susanna Griso rompiera a llorar, en directo, junto al resto de colaboradores que se encontraban en plató.

La presentadora, con el rostro lleno de lágrimas, le pedía a sus compañeros de programa que no le enfocaran con la cámara debido a que se encontraba llorando. «Mamen no te traigo más al programa porque me has hecho llorar. Hacía tiempo que no lloraba yo tanto«, le decía con el rostro lleno de lágrimas y sin poder evitar emocionarse tras el relato que acababa de recordar la presentadora.

El nuevo espacio de Mamen Menzibal, cargado de emoción

En el nuevo programa de Mamen Menzibal, ‘Palo y astilla’, cada semana, un personaje popular rinde tributo a sus padres a través de sus recuerdos. El invitado realiza un intenso recorrido emocional por su carrera profesional guiado por Mamen Mendizábal y con la ayuda de fotos de sus álbumes personales, vídeos y testimonios de personas cercanas. El primer invitado será Iñaki Gabilondo, de quien conoceremos la profunda y fuerte relación que une a la familia, siempre con el recuerdo y la admiración a sus padres, José y María Luisa. ¡No te lo pierdas!