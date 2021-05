El presentador de ‘El Hormiguero’ ha explicado cómo ha sido su experiencia tras vacunarse contra la COVID-19.

Este jueves, Pablo Motos se ha puesto por fin la vacuna contra el Covid. A sus 55 años, el presentador se encuentra dentro del rango de edades que en la actualidad están siendo llamados a inocularse en nuestro país. Un momento muy esperado para el de Requena, que siempre ha defendido desde su programa de Antena 3 la importancia de protegerse ante el avance de la pandemia.

En la tertulia de ‘El Hormiguero 3.0’, Motos ha contado cómo ha sido su experiencia en el hospital madrileño Isabel Zendal. «Me han vacunado hoy. Estoy espectacular. Ha sido una experiencia súper chula. Me han dicho que a las 12:01 me vacunaban y a las 12:021 me han vacunado. No he pasado cola, no he pasado nada. Es un poco como ir a Lourdes: hay una cola de gente esperando un milagro», relataba.

«Ha sido súper guay»

El presentador ha destacado la labor de los profesionales sanitarios, a los que ha visto «currando» sin parar y entre los que ha encontrado a «gente muy cariñosa». Él lo tiene claro: haberse ha vacunado «ha sido para mí súper guay». Y añadía: «Hay una euforia cuando sales de la vacuna. He ido al balo y cuando sales te encuentras… ¡Estamos vacunados! Ha sido bonito y en el taxi de vuelta he venido flipado». Asimismo, ha destacado que la vacuna que le han puesto es la Pfizer, «la que le gusta a Tamara».

Hablando de la Marquesa de Griñón ha explicado el motivo de su segunda ausencia consecutiva en el programa: «Tamara Falcó no puede venir porque tiene Le Cordon Bleu, y tenemos incompatibilidad esta semana. Pero ya volverá. No pasa nada de nada y está todo bien. Estupendamente bien, por cierto».

«Sin vacuna no salimos de esta y con vacuna, sí», asegura Pablo Motos

Juan del Val apuntaba: «Esto es el fin de este drama tan enorme y cada pinchazo es el principio del fin… A mí no me han llamado todavía. Yo lo pasé hace más de un año y me tendrán que poner las dos dosis». Nuria Roca, por su parte, le preguntaba: «¿Te notas raro?», y este le respondía: «Alegría. Como notarme, me noto alegría… Soy pauta completa porque pasé el Covid«. Ante el resto de colaboradores del programa, Pablo Motos ha animado a vacunarse a todas esas personas que aún tiene dudas, ya que es un acto necesario para poder salir de esta crisis sanitaria: «Por cierto, esta es la única solución. Sin vacuna no salimos de esta y con vacuna, sí».