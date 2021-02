Nuria Roca, encargada de sustituirle, ha explicado el motivo de su ausencia a los platós de Antena 3.

Por primera vez en la historia de ‘El Hormiguero’, Pablo Motos se ha ausentado del programa. El motivo por el que no ha ido al trabajo es una causa de fuerza mayor. «Ya lo estáis viendo… Después de 15 años, 2.261 programas, es el primer día que Pablo Motos no presentará ‘El Hormiguero’. Se encuentra perfectamente, pero ha estado en contacto con una persona positiva en coronavirus y por precaución lo hemos mandado para casa», ha contado Nuria Roca.

La colaboradora confesaba, nerviosa: «Me ha dejado a mí este bonito regalo. ¡No sabéis cómo me va la taquicardia, de verdad». A continuación pedía la ayuda de todos sus compañeros para presentar este programa «absolutamente extraordinario»: «Me vais a ayudar, ¿verdad?», suplicaba entre risas.

Antes de que arrancara en directo el programa, Pablo Motos ha compartido con sus seguidores de Instagram un mensaje para explicar qué le ha sucedido. «Aquí estoy en casa porque esta tarde una persona se ha hecho un test de antígeno y le han dicho que estaba positivo y entonces yo por precaución, como estuve en contacto con él, pues me he venido a casa y no he hecho el programa. Le acaban de hacer una PCR porque dicen que el test de antígenos no estaba claro y no estaba bien hecho y la PCR le sale no concluyente. Yo me hecho otra que sale mañana y entonces saldremos de dudas. Igual todo ha sido una falsa alarma. Eso es lo que espero y que mañana pueda estar con vosotros», ha dicho. Junto a su vídeo, un texto rezaba: «Me da mucha pena pero hoy por primera vez en 15 años no estaré en el programa. Espero estar mañana de nuevo con vosotros. #elhormiguero #primeravez #precaucion».

Aunque Nuria Roca es uno de los rostros conocidos de ‘El Hormiguero’, la valenciana ha sustituido a su jefe como si de un reto se tratase. Lleva más 20 años de trayectoria profesional en la pequeña pantalla y ha estado al frente de numerosos espacios de televisión, pero este lunes no podía ocultar sus nervios. Y es que sin esperarlo, le ha tocado ponerse al frente de millones de espectadores y enfrentar al invitado de la noche: el cantante colombiano Maluma. La colaboradora ha contado al inicio del programa que estaba previsto que esa noche hiciera algún truco de magia, pero todo el equipo se ha visto obligado a cambiar de planes al última hora cuando se ha sabido que Pablo Motos no podría ir a trabajar.