Este lunes, Pablo Motos ha vuelto a dar su parte médico. El presentador, que hace una semana dio positivo por coronavirus, ha anunciado que por fin ha dado negativo por Covid-19, lo que supone que podrá regresar a ‘El Hormiguero’. Lo hará esta misma semana. Y con muchas ganas.

Pablo Motos: «Estoy perfectamente»

«Buenas noticias. Estoy negativo ya, estoy perfecto. No paran de hacerme cosas. Lo del test anal lo veo venir. Los médicos me dicen: te tenemos que hacer el ‘dímero D’. Es una cosa que te tienen que hacer para saber si puedes tener trombos. Y también lo tengo bien. Estoy perfectamente y como tengo que mantener la cuarentena podré volver el jueves a hacer el programa«, ha anunciado el valenciano a la audiencia. Nuria Roca celebraba su vuelta y éste le respondía: «Te quiero con locura. Te estoy viendo todas las noches». También bromeaba con el baile que ésta se había marcado con las Melody. «Mientras lo haremos bien», lo tranquilizaba la colaboradora, que ha sido la encargada de ponerse al frente del espacio de Antena 3 desde que Motos se confinara en casa a causa del virus que sola al planeta.

El pasado martes, Pablo Motos explicaba a través a través de su cuenta de Instagram el motivo de su inesperada ausencia delante de las cámaras. Se había realizado varias pruebas diagnósticas, y estas daban positivo. «Esta noche no voy a poder hacer el programa tampoco» decía. «Tengo un PCR negativo y tengo un test de antígenos negativo también, pero por precaución los expertos me han dicho que me hiciese un PCR largo, de cadena larga, que tiene más sensibilidad. Y en ese salió positivo. Tanta confusión se debe a que debo de tener una carga viral, en caso de tenerla, tan baja, que algunos PCR se pueden interpretar como positivos y otros como negativos. Debo de estar en ese límite. En caso de tener algo debe de ser bajísimo«.

«Voy a seguir lógicamente el protocolo de los servicios de salud y me voy a quedar en casa», añadía. «Y mañana me van a hacer otro PCR, que dicen que con ese PCR saldremos de dudas y ya se sabrá si al final, aunque sea poquita, o no. Lamento todo este trasiego y toda esta confusión, así que espero que podamos salir de dudas. Esta noche el programa lo hará Nuria Roca, que lo hace estupendamente bien. Voy a seguir el protocolo de los servicios de salud y me voy a quedar en casa. Mañana me harán otro PCR que dicen que con ése ya saldremos de dudas». Desde el despacho de su casa tranquilizaba a sus ‘followers’, así como a los seguidores del programa: «Yo me encuentro perfectamente y lamento muchísimo todo este trasiego y esta confusión».