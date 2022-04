Pablo Motos suele contar anécdotas personales en ‘El Hormiguero‘, pero la última que hemos podido escuchar ha sorprendido sobremanera. El presentador se encontraba de tertulia con Miguel Lago y Juan del Val, y el cómico afirmó que «sospecho cuando no me paran en el aeropuerto». El hombre bromeaba por su aspecto, pues tiene una barba muy larga y un moreno peculiar. Ante esto, lo que soltó fue un sutil «al menos, yo no tengo pasado con algún amigo terrorista».

Es entonces cuando el presentador valenciano ha recogido el comentario, afirmando que «hemos contado algo antes sobre el CNI, y aquí está sacando los trapos sucios». Ante esto, ha explicado que «el CNI me investigo una vez porque un terrorista, una vez en Denia, me pidió una foto. Yo estaba en bañador, un señor se quiere hacer una foto conmigo, y yo me la hago. El tema es que yo en la foto estoy abrazado a un terrorista peligrosísimo. El CNI le captura, le mete en el talego y cuando ven la foto mía, dicen ‘este tío también es talibán'».

Dos miembros de ‘El hormiguero’, abrazados al terrorista

Ante las explicaciones que ha dado el conductor de este access prime time de Antena 3, el colaborador Miguel Lago ha apuntillado, bromeando, que «a mí lo que me vuelve loco es que durante el día esté haciendo sus cosas de talibán, pero cuando llega la noche, su ‘Hormiguero’ que no se lo quiten. Es su momento de parar. Su descanso».

Tras estas palabras, el programa mostró la fotografía, en la que la imagen del terrorista aparecía ennegrecida. A los que sí se veía perfectamente es a Pablo Motos y a Damián Mollá, quien interpreta a la hormiga Barrancas debajo de la mesa del programa, abrazados a este terrorista islámico, investigado por el Centro Nacional de Inteligencia.

