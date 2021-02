«Estoy sin síntomas, estoy muy bien y os quiero agradecer a todos la cantidad de muestras de cariño», ha explicado el presentador, que se ausentará durante un tiempo del programa.

El pasado lunes, la audiencia de ‘El Hormiguero’ era testigo de un hecho sin precedentes: su presentador, Pablo Motos, se ausentaba por primera vez del programa debido al coronavirus. Por suerte no había contraído la enfermedad, pero había estado en contacto con una persona que había dado positivo. Esto le impidió ir al plató a trabajar. Era la primera vez en la historia del espacio de Antena 3 que el de Requena no se ponía delante de las cámaras. 24 horas después, Motos tampoco podrá reincorporarse al trabajo.

«Estoy en ‘El Hormiguero’… aunque ahora estoy detrás»

«Hola a todos. Tengo noticias nuevas y es que finalmente soy positivo así que me tengo que quedar unos días en casa». Con estas palabras, el presentador ha confirmado que el positivo que ha dado en su último PCR es definitivo. Ya no hay lugar a dudas: tiene Covid-19 y no podrá regresar al plató durante un tiempo. Por suerte, se encuentra bien. «Estoy sin síntomas, estoy muy bien y os quiero agradecer a todos la cantidad de muestras de cariño, de afecto y de amor que estoy recibiendo estos días», ha señalado. «Es muy emocionante que cuando una está flojito le manden esta medicina maravillosa que es el cariño. Gracias todos. Iré saliendo en el programa. Estoy teletrabajando y estoy en ‘El Hormiguero’… aunque ahora estoy detrás. Un beso».

Nuria Roca, encargada de sustituir al de Requena, se ha dirigido a la audiencia del programa dejando claro que Motos «se encuentra de maravilla. Esta misma mañana estaba entrenando con toda la potencia del mundo». En su tercera noche al frente del espacio de Antena 3 se ha mostrado relajada: «Estoy muy feliz de poder guardar a la criatura de Pablo, que es ‘El Hormiguero».

El pasado martes, Pablo Motos explicaba a través de las redes sociales por qué debía permanecer en su domicilio. Se había realizado varias pruebas diagnósticas, y estas daban positivo. «Esta noche no voy a poder hacer el programa tampoco. Tengo un PCR negativo y tengo un test de antígenos negativo también, pero por precaución los expertos me han dicho que me hiciese un PCR largo, de cadena larga, que tiene más sensibilidad. Y en ese salió positivo«, decía desde su cuenta de Instagram. «Tanta confusión se debe a que debo de tener una carga viral, en caso de tenerla, tan baja, que algunos PCR se pueden interpretar como positivos y otros como negativos. Debo de estar en ese límite. En caso de tener algo debe de ser bajísimo«.

Pablo Motos: «Me encuentro perfectamente»

«Voy a seguir lógicamente el protocolo de los servicios de salud y me voy a quedar en casa», añadía. «Y mañana me van a hacer otro PCR, que dicen que con ese PCR saldremos de dudas y ya se sabrá si al final, aunque sea poquita, o no. Lamento todo este trasiego y toda esta confusión, así que espero que podamos salir de dudas. Esta noche el programa lo hará Nuria Roca, que lo hace estupendamente bien. Voy a seguir el protocolo de los servicios de salud y me voy a quedar en casa. Mañana me harán otro PCR que dicen que con ése ya saldremos de dudas». Por último, tranquilizaba a sus admiradores: «Yo me encuentro perfectamente y lamento muchísimo todo este trasiego y esta confusión», ha aclarado.

Ahora que el coronavirus ha impedido a Pablo Motos ir al trabajo, Nuria Roca será la que conduzca el programa. Curiosamente, la valenciana ha hecho un guiño a su compañero, imitando su vestimenta. Y es que en estos tres días al frente del programa ha emulado a su jefe y ha elegido un atuendo tan básico como el que suele llevar el valenciano. Así, se ha dejado ver delante de las cámaras vistiendo con pantalón negro y blusa blanca. Y ya van tres días de esta guisa. ¿Seguiremos viéndola con esta simple combinación durante la baja de Pablo Motos?