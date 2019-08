Oto Vans reniega de ‘Supervivientes’ y carga duramente contra Mediaset

Oto Vans fue uno de los concursantes de la última edición de ‘Supervivientes’, una experiencia que parece no haber disfrutado tanto como se había dicho. Eso es lo que ha comentado él mismo en un directo en su Instagram, donde cuenta con casi 400.000 seguidores.

Y es que el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha utilizado esta plataforma para cargar duramente contra el programa y también contra Mediaset. Oto no dudó en asegurar que Telecinco es «misógina y retrógrada», ya que en muchas galas recibió algunas órdenes que no le convencieron: «Los de producción me dijeron que no podía ir así y tenía que ponerme ropa de chico». «He cerrado esta etapa de mierda de mi vida», decía tras su paso por el programa.

Oto ha sido uno de los rostros conocidos invitados a ‘Sábado Deluxe’ para recibir las preguntas de sus colaboradores. Sin embargo, el ‘influencer’ asegura que todas las declinó. De hecho, en Mtmad no dudó en contestar la pregunta de una seguidora que quería saber que si odiaba a Telecinco por qué acudía a las galas.

Su respuesta fue de lo más contundente: «Odio Telecinco después de haber participado en el ‘reality'». Oto Vans también dedicó algunas palabras a la cadena sobre los días que pasó en la isla: «No hacía lo que ellos quería. Le pedía a los cámaras volver a ir a pescar y me decían que no», confesaba.