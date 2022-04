‘El Desafío’ está sacando a relucir el perfil más extremo de Omar Montes. El polifacético artista se atrevió en el último programa a convertirse en una auténtica antorcha humana. Antes de realizar este reto, solo apto para unos pocos osados, confesó estar un «poquillo asustado», consciente de la hazaña que estaba dispuesto a protagonizar. Finalmente, precisó la atención del equipo médico.

Omar Montes vivió uno de los desafíos más límite que hemos visto en el programa. Prendido completamente en fuego no dudó en atravesar con éxito las distintas puertas de cristal que se encontrabas a su paso. Un total de cuatro, ya que solicitó una más de las que el espacio había preparado para el reto. Poco después, se tiraba al suelo para que apagasen el fuego de su cuerpo.

No solo eso, también tuvo que ser atendido por los facultativos. «He puesto en peligro mi salud. Me han estado media hora poniendo oxígeno, lo he pasado fatal y casi me mandan al hospital», se sinceró Omar Montes. Afortunadamente la cosa se quedó en un susto, aunque los doctores sí que tuvieron que curarle diversas quemaduras que sufrió en su espalda.

Omar Montes está ‘on fire’

Siempre bromista, se ha jactado en redes sobre su comentada prueba: «Yo yendo a por el sexto chupito de jagger», señalaba. Sus seguidores pronto han reaccionado y se han rendido ante su valor para afrontar este reto: «Estás que ardes», le decía un seguidor. «Brutal», añadía otro. «On fireee!!!», se podía leer en uno de los comentarios.

Esta última prueba de Omar Montes ha dejado a muchos con la boca abierta, sobre todo, a la audiencia del programa. Sin embargo, uno de los jueces del espacio, Juan del Val, no respondió como al cantante le hubiese gustado. El de Pan Bendito no dudó en molestarse cuando el marido de Nuria Roca valoró la prueba con tan solo cuatro puntos. «He ensayado mucho y me la he jugado, lo he dado todo en esta prueba jugándome la salud. Os respeto y os tengo cariño, pero suspender con un 4…», le decía visiblemente molesto.

Finalmente, Omar Montes se convirtió en el flamante ganador del séptimo programa de ‘El Desafío. Lo consiguió de forma inesperada gracias a la intervención de Santiago Segura. El actor y cineasta después de haber presenciado el reto quiso accionar el botón de la injusticia cuando Jesulín de Ubrique y Juan Betancourt, primeros hasta ese momento, habían empatado a puntos. El madrileño se sitúa primero en la clasificación de la semana con un total de 126 puntos, seguido muy de cerca por Jesulín con 125. “Yo sabía que iba a ganar porque puse en riesgo mi salud. Me quemé vivió”, afirmó tajante. Asimismo, confesó estar muy contento con el resultado.

Te interesará saber...