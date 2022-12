Los temores de Nuria Roca, finalmente se han cumplido. La presentadora ha dado positivo en coronavirus por lo que será imposible que se ponga al frente de su programa, ‘La Roca’, en ‘La Sexta’. Será sustituida por su marido, Juan del Val. «Anoche terminando de cerrar el programa de hoy y cruzando los dedos para no dar positivo… Tercer covid señores», señalaba un tanto resignada en su perfil de Instagram.

«Juan, calienta que sales!!!!», advertía la presentadora a su marido a primera hora de la mañana. Finalmente, el escritor ha tenido que entrar en escena para sustituirla delante de los focos. Una prueba de fuego ante la que esperaba estar a la altura. «Hoy presento yo. Nuria está mala. ‘La Roca’ sin Roca», bromeaba. Antes de que arrancara el programa, Juan del Val se dejaba ver muy integrada en el equipo y se atrevía a imponer un método propio. «¡A mí no me da órdenes nadie porque yo presento hoy!», señalaba en tonos jocoso. Los seguidores en redes de Juan del Val no han podido más que aplaudir verle coger las riendas del espacio. «Puedes con todo lo que te echen», afirmaba una internauta. Mientras que otra añadía que sentía «ansias» de verle en la pequeña pantalla. «Y a la Roca que se cuide que ya habrá más domingos».

Juan del Val y Nuria Roca, el mejor tándem

Después de veintidós casados, Juan del Val y Nuria Roca han formado un tándem perfecto que se completa con sus tres hijos, Juan, Pau y Olvia. El matrimonio tiene una química especial que traspasa la pequeña pantalla y enamora a sus seguidores. Tanto él como ella han dejado claro en más de una ocasión que una de las claves de su sólida relación es la admiración que se profesan el uno por el otro.

«Es una relación de bastante más de veinte años y eso yo creo que es imposible que se mantenga bien si no haces cierto esfuerzo. Con Nuria, todo es extraordinariamente fácil, de verdad, así que tampoco hay que hacer tanto, es todo muy sencillo», afirmaba el escritor a la prensa. Asimismo se pronunciaba sobre cómo llevan sus hijos la fama de sus progenitores. «Todo lo viven con bastante naturalidad. Viven con naturalidad la profesión de sus padres y saben que tiene unas ventajitas pequeñas y otras que son desventajas».