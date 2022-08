El futuro profesional de Christian Gálvez está en el aire. ‘Esta noche gano yo’, en Telecinco, era su último reto en televisión junto a Carolina Cerezuela, un programa que quería emular el espíritu y la esencia de ‘El Desafío’, en Antena 3. Sin embargo, los bajos datos de audiencia han hecho que Mediaset tome una drástica decisión sobre el mismo: acelerar su final. Por este motivo, tanto la semifinal como la final se emitirán de manera conjunta para que así terminar cuanto antes la emisión del mismo. Será este martes 30 de agosto, a partir de las 00.00 horas, cuando se emitan del tirón las dos últimas galas, las que se corresponden con la semifinal y la final del concurso.

A partir del segundo programa, los datos de audiencia bajaron de manera tan drástica que Telecinco decidió relegar su emisión al late night. Sin embargo, ni en esa franja horaria han logrado cosechar buenos datos de audiencia por lo que el grupo de comunicación no ha querido que continúe por lo que han decidido que se termine esta edición de manera precipitada, lo que supone un varapalo en la carrera profesional para Christian Gálvez. Mediaset no quiere alargar la agonía de este programa y con esta decisión quiere dar carpetazo final a ‘Esta noche gano yo’, un espacio en televisión que no le ha dado ninguna alegría al escritor.

El concurso de Christian Gálvez no ha logrado conquistar a la audiencia

Telecinco parece que no encuentra el concurso ideal que mantenga al público frente al televisor y pueda suponer cierta competencia a las cadenas rivales. A mediados del mes de junio trató de probar suerte de nuevo con un concurso que cubriría las noches de los martes en prime time con ‘Esta noche gano yo’, pero parece que no ha logrado despertar el interés necesario en el público como para seguir manteniendo su hueco en pantalla, pues acaba de conocerse que la final del concurso se verá acelerada.

De momento, el presentador no se ha pronunciado al respecto. Tras su salida de ‘Pasapalabra’ no está teniendo el respaldo suficiente por la audiencia en sus últimos proyectos profesionales. Sin embargo, en la faceta amorosa la cosa le va mucho mejor. Tras su separación con Almudena Cid, Christian Gálvez ha encontrado la estabilidad sentimental al lado de la también presentadora, Patricia Pardo. Ambos han vivido su primer verano de enamorados y han hecho varias escapadas de las que nos han permitido ser testigos. A pesar de ser muy discretos a la hora de hablar de su relación, tampoco se han escondido y han presumido en más de una ocasión del dulce momento por el que están atravesando. La presentadora está siendo el mejor chute de energía para Christian en el momento profesional delicado que está atravesando.