La mujer de José Ortega Cano ha negado que los problemas económicos sean el motivo de su fichaje en el programa de Telecinco.

Después de varias semanas alejadas del foco mediático, Ana María Aldón ha regresado a la televisión por todo lo alto. Tras pensárselo durante varios meses, la mujer de José Ortega Cano se ha convertido en la nueva colaboradora de ‘Viva la vida’.

Enérgica, aunque visiblemente nerviosa, Ana María Aldón hacía su entrada triunfal en el programa de Telecinco presentado por Emma García dispuesta a dar el cien por cien en su nuevo puesto de trabajo. La exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ aseguraba que estaba encantada con la oportunidad, aunque reconocía que no aceptó la oferta de la dirección del espacio en un primer momento. «Me ha costado, había que pensar los pros y contras. No por mi, sino por mi marido», explicaba.

De la misma forma, Ana María Aldón confesaba que no estaba segura con la decisión que había tomado, aunque insistía en que no daba este paso hacia adelante porque tuviera algún bache económico. Dispuesta a todo, la mujer del diestro hacía hincapié en que pretendía mojarse sobre todos los temas que estuvieran sobre la mesa, aunque alguno de ellos pudiera hacerle daño. Asimismo, aclaraba que José Antonio Avilés era la persona que más le había animado para que finalmente se sentara en el programa de Mediaset.

«La verdad es que me apetece. Voy alerta con todo el mundo porque no conozco al resto de compañeros. Voy a ir con pies de plomo, estando aquí una tiene la oportunidad de expresarse. Es mi independencia, no tengo ningún problema económico a día de hoy. Tengo mi propio criterio y derecho a opinar mientras que no ofenda a nadie. No vengo aquí a atacar a nadie, yo sufro en mi casa», explicaba. Ana María Aldón ha dejado claro que gran parte de la audiencia la ha conocido gracias al reality de aventuras de la cadena, aunque insiste en que va a tener la oportunidad de que la conozcan más de cerca. Segura de sí misma, desvela que no se va a achantar ante nadie.

Un nuevo cambio de aires para Ana María Aldón

Este nuevo proyecto profesional llega tan solo unos días después de que acudiera a los juzgados de nuevo debido a la denuncia que interpuso el diseñador de su vestido de novia. «Hemos entrado muy tarde, pero bueno ha ido muy bien. Hemos podido explicar todo y bueno, ahora ya quedará presentación de escritos si procede con documental, pero creo que nos hemos explicado muy bien y hemos cumplido explicación de todo», decía a su llegada a los juzgados.

Este nuevo proyecto supone un cambio de aires para Ana María Aldón. En su primer día como colaboradora de ‘Viva la vida’, la mujer de José Ortega Cano ha echado la vista atrás y ha recordado la gran figura de Rocío Jurado y ha negado cualquier tipo de rivalidad entre la de Chipiona e Isabel Pantoja.